Los diputados en general hemos quedado a deber: Flores

Guasave.- No recuerda haber recibido una invitación para acudir al primer informe que presentaron los diputados del grupo parlamentario de Morena, señala Eleno Flores Gámez, sin embargo asegura que en general todos los legisladores, incluyéndose, le han quedado a deber a los sinaloenses.

En el salón Figlo’s se dieron cita Rosa Inés López Castro, Cecilia Covarrubias, Florentino Vizcarra, Flora Miranda, Gildardo Leyva y Graciela Domínguez, para presentar su primer informe de actividades legislativas, ante una audiencia conformada en su mayoría por líderes de izquierda, así como de distintos sectores productivos.

Señalamiento

Mientras que el evento daba inicio, Eleno Flores Gámez, quien llegó a la diputación también por la coalición Juntos Haremos Historia, se encontraba en un conocido restaurante de la ciudad. Al ser cuestionado sobre si asistiría o no señaló que no recuerda que le hayan entregado una invitación para asistir al evento. “Si te soy sincero yo estuve fuera de base más de un mes, en recuperación de una cirugía que me hicieron. Tengo dos días que ando activo apenas y vamos dándole el tiempo para recuperarme bien y activarme completamente al trabajo.” Flores Gámez dijo que en general todos los diputados le han quedado a deber a los sinaloenses, pues aunque hay quienes han presentado iniciativas estas se han quedado en la congeladora.

“No hemos visto que prosperen, yo digo y siento, hablo por mí, que tenemos que guardarle respeto a la ciudadanía, realmente cuando tengas algo que informarle hay que hacerlo con mucho respeto y educación.”

En cuanto a la distancia que se ha apreciado entre él, quien llegó al puesto popular por la coalición Morena, PT y PES, y el resto de los diputados de dicha bancada, aseguró que él tiene un jefe en el Partido del Trabajo, aseguró que respetan las decisiones de él.

“Si se va el gordo Eleno de la coalición de Morena no pasa nada, no nacimos ahí pero guardo respeto y educación y lo que decida nuestro amigo Leobardo Alcán-tara es lo que venimos ha-ciendo, el tiempo es el que va a dar la pauta, pero créemelo yo no tengo nada en contra del partido de More-na, al contrario, estamos muy agradecidos con ellos, estamos cuidando las formas y el trabajo de Andrés Manuel López Obrador.”