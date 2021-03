Los guasavenses merecen una política de altura y de respeto, asegura Jesús López Rodríguez

Sinaloa.- Tras afirmar que el gremio médico y todos los guasavenses merecen una política de altura y de respeto, el doctor Jesús Antonio López Rodríguez, candidato a la alcaldía de Guasave de la alianza PAN-PRI-PRD, y quien se enfrentará a su colega de profesión Martín Ahumada, abanderado de Morena, aseguró que pondrá todo su esfuerzo para no caer en situaciones que generen un mal ambiente.

“Guasave es un pueblo que ya necesita ser gobernado por gente que tenga capacidad, que tenga cariño, que tenga ganas de trabajar, transparencia y que rindamos cuentas, y nosotros representamos eso”, aseguró el exdiputado federal en entrevista durante el registro de Mario Zamora Gastélum como candidato de la alianza Va por Sinaloa a la gubernatura.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Chuy López, como le conocen, se dijo agradecido con la sociedad y con el Partido Acción Nacional por haberle dado la oportunidad de ser candidato sin ser su militante, pero también agradecido con el PRI y el PRD por la misma oportunidad.

Leer más: Se registra Rubén Rocha Moya por el PAS para la gubernatura de Sinaloa

“Estoy convencido que hay mucha gente que pudiera estar en donde estoy yo. Y estos tres partidos me han dado la gran oportunidad y no les voy a quedar mal. Me siento muy contento, muy motivado y estoy convencido que vamos a ganar y a dar un excelente resultado por Guasave”, añadió, el candidato a la alcaldía de Guasave. “Cometo errores, pero los enfrento”, afirma Chuy López.

Cuestionado sobre su intento por obtener primero la candidatura a la alcaldía por Morena y luego ahora como candidato de la alianza que conforman el PRI, el PAN y el PRD, López Rodríguez dijo sentirse muy orgulloso que “solo ese tache me encuentran, no me han hablado de corrupción, no me han hablado de deslealtad, creo que una gente que entra a la política y solo le pueden decir eso, se puede sentir orgullosa”, consideró.

Jesús Antonio López Rodríguez añadió que no tienen nada de qué arrepentirse, y que las cosas que hace lo hace con pleno conocimiento de causa.

“Y te quiero decir que me siento orgulloso de mi proceder y muy comprometido con Guasave. El hecho de que te quieras ir por un lado y no vaya, creo que todo mundo lo ha hecho. Y no estoy para hablar mal de nadie, pero sí es importante que soy un ser humano, que cometo errores, pero los enfrento y aquí estoy para enfrentarlos.

Conocedor de la problemática de Guasave

El exdirector del Hospital General y hoy candidato a la alcaldía refirió que todos saben qué es lo que le duele a Guasave, por lo que se comprometió a trabajar en todo lo que tiene que ver con seguridad, economía, salud, turismo, “en todo lo que sabemos que nos hace falta y en su momento presentaremos nuestro plan de trabajo”, agregó al reconocer que por estar aún en fase de intercampañas no puede hablar de propuestas.

Leer más: Entre música de banda y porras, Mario Zamora se registra para la gubernatura de Sinaloa

El médico internista dijo estar abierto a que se sume quien quiera a su proyecto y añadió: “Me siento muy fuerte porque al menos he dado resultados como diputado federal, como director del Hospital General.

Nosotros tenemos una estructura nuestra y hoy la sumamos al partido que nos ha apoyado siempre, que es el PAN, y sin duda nos va a respaldar una enorme estructura del Partido Revolucionario Institucional, del PRD, de los amigos del Gordo Eleno y de la gran alianza que tenemos con la sociedad”, finalizó.