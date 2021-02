Los llamo a la civilidad, no a generar confusión: Alcaldesa de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La presidenta municipal de Guasave, Aurelia Leal López, aclaró que sí fue invitada a la reunión sostenida el pasado domingo entre aspirantes a algún cargo popular por el partido de Morena, pero descartó la convocatoria al no provenir de la dirigencia estatal del partido.

Además de hacer un llamado a la civilidad, la alcaldesa aseguró que no estará acudiendo a ningún tipo de reunión hasta que se separe del cargo, si es que decide hacerlo, pues aún lo está valorando.

Aclaración

Al ser cuestionada sobre su ausencia en la reunión del domingo, en donde se pretendía firmar un pacto de civilidad entre los aspirantes, pero que terminó en manifestación de un grupo, Aurelia Leal López señaló que sí fue invitada, pero tomó la decisión de no acudir al no ser una reunión formal que provenga de las autoridades del partido.

“Sí me invitaron, pero no fuimos por no ser parte de una reunión formal promovida por parte de la dirigencia estatal. Yo aprecio esa invitación, pero no acudí por lo mismo, porque no era una reunión formal y conociendo el ambiente político que se está viviendo, decidimos no acudir por respetar la investidura que tenemos.”

Añadió que será hasta cuando se separe del cargo, si es que así lo decide pues aún valora su participación en la próxima elección, que acuda a este tipo de eventos.

“Yo he determinado no acudir hasta que defina cuándo me separo y ya que esté separada del cargo, mientras tanto seguiré gobernando para todos los guasavenses... Acudiré a reuniones cuando me convoque la Comisión de Candidaturas, no cuando me convoquen personas como las que lo hicieron el domingo.”

Al preguntársele si está dispuesta a firmar ese pacto de civilidad, Leal López enfatizó que sí, pero dejó claro que quienes convocaron no son quiénes para hacerlo y aprovechó para hacer un llamado a la civilidad para no generar confusión.

Claro, pero no son quiénes para que los firmemos, para convocar, yo voy a apoyar a quien quede y voy a entregar resultados buenos... Los llamamos a la civilidad, no a generar este tipo de situaciones que confunden.”

Señaló que será la dirigencia formal quien pueda opinar si este tipo de acciones les puede afectar de cara a las elecciones, pero recalcó que quien llegue, en Guasave encontrará buenos resultados.

Eso hay que preguntarle mejor a la dirigencia formal, yo no tengo porqué opinar, lo único que digo es que hay un trabajo y quien venga va a tener buenos resultados aquí en Guasave.”

Tiempos

Leal López detalló que está apegada a los tiempos que marca el partido para conocer los resultados de quién será el candidato y que se le notificará a través de un correo electrónico, recalcando que aún está valorando su participación.

“Yo tengo un correo electrónico en donde me van a notificar qué es lo que hay, y pues yo estoy apegada a eso... yo voy a acudir a reuniones cuando esté separada del cargo, si es que lo determino separarme, si voy a jugar o no, lo estoy valorando y posteriormente nos van a notificar y hay un proceso que se tiene que continuar y que se sigue.”