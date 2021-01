Lucinda Sandoval desconoce al Proyecto 24, alerta sobre fraude

Guasave, Sinaloa.- La diputada federal Lucinda Sandoval Soberanes hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar a cualquier persona que se encuentre pidiendo recurso a cambio de ser beneficiado con algún apoyo a su nombre, pues alertó que hay una persona que se encuentra ofreciendo plazas en el IMSS y hasta viviendas, asegurando que trabaja con diferentes diputados y senadores, lo cual es falso.

La persona señalada es Jesús Andrés Valdez Millán, y ya se han detectado casos de estafa en el municipio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Alerta

La diputada federal recalcó que ya tienen conocimiento de que esta persona ha estado ofreciendo plazas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y para maestros hasta en 25 mil pesos, presentándose como colaborador de diputados y senadores federales.

“La aclaración que estoy haciendo es porque supuestamente él está trabajando con el apoyo de nosotros como diputados federales, de hecho también tenemos conocimiento de que ha estado utilizando algunos nombres de algunos senadores compañeros y pues esto lo está haciendo por todo el estado de Sinaloa y tenemos varias denuncias de que vende la plaza hasta en 25 mil pesos para el IMSS, les pide el dinero y documentos y dice que está trabajando con x diputado o diputada.”

Sandoval Soberanes detalló que fueron algunas personas que se entrevistaron con Jesús Millán, como se presenta, quienes le hablaron para cuestionar si era verdad la cuestión de las plazas, pues el joven señaló que trabajaba con ella.

Este señor me estuvo nombrando a mí en varias reuniones y me hablaron preguntándome si era cierto y yo les aclaré que no y que no se dejaran engañar por este tipo de personas, él ya ha timado a muchísima gente en todo el estado; Jesús Valdez Millán creo que se llama, ni siquiera tengo el gusto de conocerlo... Tiene tiempo haciendo esto, lo que queremos nosotros es informar a la ciudadanía de que no se deje engañar por esta persona.”

Jesús Millán se presentó como coordinador estatal del Proyecto 24 de Morena recientemente en la ciudad de Culiacán, sin embargo, la diputada dijo desconocer este proyecto y que como diputados federales no están trabajando con asociaciones ni agrupaciones de ningún tipo, mucho menos con personas particulares, y recalcó que los apoyos federales se darán solo por medio de la Secretaría del Bienestar.

Denuncia que circula en redes sociales/Cortesía

“No tenemos conocimiento de este Proyecto 24, de hecho el gobierno federal no estamos trabajando con asociaciones ni con ningún grupo, no estamos entregando plazas, ni vivienda, no estamos entregando ningún tipo de apoyos o beneficios a través de terceras personas y tampoco se está recibiendo recurso por algún proyecto o algún beneficio que vayan a recibir los solicitantes, no se les pide nada, están engañando a la gente, el gobierno federal traerá beneficio a la población pero solo por medio de Bienestar.”

El llamado

Sandoval Soberanes pidió a la ciudadanía denunciar a cualquier persona que utilice los programas federales para cobrar cuotas, pues en Guasave ya se están detectando casos.