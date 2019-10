Luis Ángel Sandoval gana tercer lugar en el Concurso Nacional “La Juventud y la Mar”

Guasave, Sinaloa.- Ganador del tercer lugar a nivel nacional del concurso “La Juventud y la Mar” 2019 en la categoría de creación literaria, el alumno del plantel de Cobaes 10 en Guasave, Luis Ángel Sandoval Castro, obtuvo también el tercer lugar en la IX Olimpiada Estatal de Astronomía Sinaloa 2019.

Ambos galardones lo han hecho merecedor de sendos reconocimientos por parte de la institución educativa donde su cursa su bachillerato y del director general, Sergio Mario Arredondo Salas, quien destacó el desempeño de Luis Ángel como ejemplar para los más de 34 mil alumnos que forman la comunidad estudiantil del Colegio.

Además, el talentoso estudiante del plantel “Federico Delgado Pastor” ha sobresalido por su participación en diversos eventos académicos de ciencia y tecnología, oratoria, creación literaria y expositor de los encuentros “Debate tu Mundo”, así como animador cultural y maestro de ceremonias en numerosos actos institucionales.

Luis Ángel Sandoval Castro expresa que participar en las diversas convocatorias de los concursos de Cobaes le aportan mejores elementos para su formación de bachillerato, ya que son habilidades que permite a todos los jóvenes crecer y desarrollarse académicamente y como persona”. Te invita a participar y a motivar tu creatividad”, subrayó.

Por su parte, la señora Juana del Carmen Sandoval Castro, madre de Luis Ángel, manifestó que se siente muy orgullosa por los logros que ha obtenido su hijo a lo largo de sus estudios.

Sobre todo, porque reconoce el gran esfuerzo y dedicación por todo lo que le gusta hacer. De igual modo, hizo patente su agradecimiento a Colegio de Bachilleres por la mejor educación y apoyo que brinda a los jóvenes estudiantes.

Entrevista a Luis Ángel Sandoval Castro, ganador del tercer lugar del Concurso “La Juventud y la Mar” 2019.

¿Qué te motivó a participar en la convocatoria de la Juventud y la Mar?

Supe de este concurso por mi mamá que me envió la convocatoria por mensaje, entré a verla y me pareció bastante atractiva. Me interesó la temática que es acerca del cuidado del océano, al que a veces no le damos importancia que debería de tener.

¿Qué temática utilizaste en tu cuento?

La temática general vendría siendo el cuidado y la conservación del océano. Quise abordar la temática del lado más misterioso, que te dejara preguntas y luego las respondieras. El cuento trata de un niño que pierde a sus padres en un accidente misterioso.

¿Por qué consideras que es importante el cuidado de la vida marina?

Porque el mar en sí nos aporta muchísimo a los seres humanos como especie. Es decir, mucho del oxigeno que consumimos y necesitamos para respirar proviene del mar, como también muchas de las especies que podemos apreciar y que son realmente hermosas.

¿Cómo te sientes de haber resultado ganador de este certamen?

Fue sorpresivo la verdad porque yo, si bien hice el cuento a mi gusto y esperando por supuesto ganar, siempre sé que son concursos de tal magnitud, donde uno sabe que son muy pocas las posibilidades de ganar.

¿Qué mensaje le darías a tus compañeros?

Primero que nada, que hagan lo que les gusta, que traten de hacer cosas diferentes y que encuentren cosas que les apasiona y que realmente se preocupen por su desarrollo personal.

¿Consideras que participar en este tipo de concursos aporta a tu formación como bachiller?

Sí, sí aporta y aporta bastante porque son habilidades que necesitamos desarrollar y qué mejor que desarrollarlas en un concurso como éste. Aparte, te invita a participar, a motivar tu creatividad y a formarte como estudiante. Te premia al reconocer a las obras que a los jurados les parecen mejores.