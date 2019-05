Luz, como muchos tarámaris, no tiene apoyo del gobierno

Guasave, Sinaloa.- Ayer al mediodía Luz Chávez Villa fue dada de alta del Hospital Ge-neral tras haber tenido, mediante cesárea, a la tercera de sus hijas, y buscaría retornar a su hogar.

Antes de la alta, recostada sobre la cama lucía un tanto desesperada, ya quería regresar a Alisos de Olguín, en Sinaloa, para volver a ver a Adrianita y a Lucero, sus otras hijas de 2 y 4 años, quienes se quedaron allá en la sierra con su abuela y su papá.

Luz es una de las tantas mujeres que en la sierra vive en la precariedad. Que se dedica a cuidar a los hijos mientras el esposo sale al monte a trabajar.

Contrario a los que ya gozan de los apoyos económicos del gobierno federal, ella y su esposo no han sido beneficiados con ningún programa federal. “Yo no tengo de eso”, responde cuando se le pregunta.

Aunque ella sí fue registrada durante una campaña de regularización que se llevó hace tiempo a aquella zona, tener esos documentos y existir ante las autoridades no le ha valido para ser censada y para ser parte de este beneficio.

“Todos tenemos acta, falta ella nada más (la recién nacida), allá en Alisos nos registraron.”

Cuestionada sobre su estado de salud, Luz dijo estar mejor y que se mantenía a la espera de que los doctores la valoraran para poder regresar a su casa.

Me siento bien, me pusieron dos bolsitas (de sangre) me dijeron que si se ocupaba otra me la iban a poner; yo lo que quiero es irme luego por las plebes”, expresó.