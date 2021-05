MC denunciará en la Fepade coacción del voto en Sinaloa municipio

Guasave, Sinaloa.- En rueda de prensa, la fórmula de Movimiento Ciudadano en Sinaloa municipio, hicieron público que denunciarán ante la Fepade la coacción del voto que se esté ejerciendo a través de los programas sociales tanto estales como federales.

La candidata a la alcaldía de dicho municipio señaló que es necesario poner atención en la entrega de la tarjeta Pura Proteína, pues por ahí pudiera darse la compra de votos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Irregularidades

Jehova Lugo Araujo, candidata a la alcaldía de Sinaloa por Movimiento Ciudadano enfatizó que aplaude que las familias sinaloítas se estén beneficiando con los programas federales, pero recalcó que están siendo utilizados electoralmente.

Leer más: Pipas de Conagua apoyarán desde hoy a familias del Sinaloa municipio

“Sinaloa es un municipio serrano que muchas de las familias están siendo beneficiadas por el programa de Sembrando Vida lo cual aplaudo y felicito al gobierno federal, pero también quisiera hacer el llamado para que esos programas no los utilicen como campaña política y no obliguen a la gente a votar por ellos solo porque son beneficiarios de ese programa.”

Añadió que hasta el momento no lo han podido documentar pero ya están tomando cartas en el asunto, pues es lo que la gente ha externado en todas las comunidades que han visitado durante la campaña.

“La gente me dice: Oye tengo el programa de Sembrando Vida, no me vayas a pegar la calca porque me van a regañar o no me tomes fotos porque me van a quitar el programa; no lo he podido documentar, pero lo vamos a hacer... Nosotros vamos a tomar cartas en el asunto si seguimos topándonos, porque todos los días es el mismo sentir en las comunidades.”

Lugo Araujo añadió que lo mismo sucede con la tarjeta Pura Proteína que es un apoyo estatal y que pudiera ser utilizada para la compra de votos.

“El reparto de la tarjeta de proteína, cuidado y ojo, esa tarjeta se puede usar para la compra de votos porque ahorita lo están haciendo ya, están repartiendo en un proceso electoral, y que bueno que lleguen esas ayudas a la gente pero no deberían de permitirlo porque se está usando electoralmente.”

La candidata también llamó a los funcionarios públicos a renunciar a su cargo o abstenerse de trabajar para sus candidatos, pues aseguró que gran parte de los funcionarios del Ayuntamiento de Sinaloa se encuentran encampañados.

“Yo veo a todos los empleados del Ayuntamiento de Sinaloa trabajando activamente por la fórmula de ellos, yo hago un llamado... Que se abstengan y si quieren participar que renuncien a sus cargos o que pidan permiso sin goce de sueldo y que se pongan a trabajar si quieren por sus candidatos.”

Denuncias

Por su parte, el coordinador de la zona norte del partido Movimiento Ciudadano, Carlos Sarmiento Carabeo, informó que se presentarán denuncias ante la Fepade y advirtió que no les sorprenda que tumben candidaturas a autoridades ya electas.

“Por cuestiones que se han presentado en el municipio de El Fuerte, en Ahome y ahora en Sinaloa, se van a presentar denuncias ante la Fepade, los delitos electorales son penales y que no les sorprenda que candidatos ya que sean electos les tumben las candidaturas.”

Aseguró que en el caso de El Fuerte las tarjetas Pura Proteína sí están siendo utilizadas para coaccionar el voto, por lo que esta misma semana estarían interponiendo la denuncia.

“En el caso de El Fuerte sé y me consta que sí te condicionan la tarjeta, la manejan vía el Ayuntamiento o vía la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado con los operadores del PRI y las están utilizando para llenar los eventos en donde se presenta Mario Zamora.”

Leer más: Oposición promueve noticias falsas para disfrazar su violación a leyes electorales en Sinaloa: PRI

Sarmiento Carabeo señaló que de igual modo, los programas federales también están siendo utilizados electoralmente, por lo que le recordó a la sociedad que dichos apoyos ya son constitucionales y que aunque cambien los gobiernos, eso ya es un derecho de los mexicanos y nadie puede quitárselos por votar de manera libre.