Madre de menor se defiende de acusaciones en su contra

Guasave, Sinaloa.- Luego de que se divulgara en me-dios y redes sociales la supuesta orden de aprehensión que existe en su contra, María Teresa Gámez Fuentes salió a defenderse, y aunque admitió que hay un proceso legal ante el Juzgado de lo Familiar, su hija le pertenece y luchará por obtener la custodia definitiva.

La madre de la menor negó que en el caso el procurador del DIF, Jesús Manuel Ontiveros Montes, haya sido omiso o negligente como se le acusó por parte de familiares del padre de la menor, y que este ha sido testigo de todo lo que se ha hecho en relación con este caso.

Procedimiento

Apoyada por su abogada Elizabeth Sandoval Valle, la madre de familia relató que el 9 de enero del 2018 Teresa presentó una denuncia por sustracción de menores en contra de la sobrina de Daniel León, el padre de la niña, y para entonces esta ya había acudido a la Procuraduría del DIF para buscar la manera de recuperar a su niña.

Qué dice la ley. La norma jurídica establece que la madre debe hacerse cargo de los hijos y ella es una madre desesperada que tramitó un amparo y que le negaron, no hay ninguna resolución judicial que diga que ella no tiene derechos sobre su hija, argumentó la abogada.

La abogada recalcó que el hecho de que la madre tenga preferencias sexuales distintas no la hace mala madre y que por naturaleza la ley ampara que la menor debe permanecer a su lado.

A raíz de esto fue una constante de pleitos hasta que dijo ya no te la voy a entregar, me quedo con la niña, y ella ha estado luchando durante un año para la recuperación de su hija. Jamás él se la ha querido entregar”.

Limitaciones

Aunque inicialmente el padre le concedió el derecho de ver a la niña un día a la semaña y que tenía que convivir con ella de acuerdo con lo que él indicaba, ella no estaba de acuerdo a que la menor fuera cuidada por terceros, en este caso su so-brina y madrina de la niña.

Cuando se presentó la demanda ante el Juzgado de lo familiar en la contestación el padre aceptó que quien cuida a la niña es su prima, cuando legalmente quien debe cuidar a su hija es la madre.

“Nos otorga la juez un derecho de convivencia de un día a la semana, los sábados de 9 a 6, pero nunca se la dejan, siempre se la están quitando, no la trae en brazos, no es una convivencia satisfactoria y plena y a raíz de esto va con la juez y en su desespero solicita la recuperación de la guardia y custodia sin negarle a él la convivencia pero él ha hecho un problemón aprovechándose que ella es lesbiana”, expuso la abogada.

Información falsa

Sobre el supuesto caso de mantenerse en tratamiento siquiátrico señaló que es un argumento utilizado por el padre de la niña debido a que en el proceso de aceptación de su sexualidad ella asistió a terapia sicológica pero que ello no le impide estar al cuidado de su niña.

Él (papá) de eso se ha estado agarrando, diciendo que ella tiene problemas siquiátricos, cosa que no es cierto, cualquier persona puede solicitar atención sicológica y eso no quiere decir que estemos incapacitadas para ser buenas madres o buenas profesionistas, eso no tiene nada que ver.”

Al tiempo a María Teresa se le concedió convivir con su hija tres días a la semana pero él la siguió hostigando y amenazando con hacer daño a su otra hija.

“Siempre me ha amenazado con mi hija de 13 años y por eso yo me había detenido de traerme a mi hija, porque siempre me ha amenazado con hacerle algo a mi hija o a mi mamá, esa situación me puso muy mal y eso me hizo pensar que de aquí a que me la entreguen las autoridades... por eso el día de la convivencia decidí llevármela.”