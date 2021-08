Madres de familia de Guasave están en contra cuotas excesivas

Guasave, Sinaloa.- Ante el incremento de las cuotas escolares en varios planteles, algunas madres de familia de Guasave se encuentran disgustadas con esa acción, ya que se les hace completamente injusto el tener que pagar alrededor de 600 o 500 pesos porque muchos padres no puedan costear esa aportación.

Eloína García López comentó que la situación está muy ruina para poder pagar la cuota escolar, pero en el caso de escuelas como la Club de Leones, que se encuentra en pésimas condiciones debido a que fue vandalizada, ahí los padres de familia sí prefieren hacer un sacrificio para que sus hijos estudien en un plantel en óptimas condiciones.

La madre de familia señaló que en esa escuela se necesita el apoyo de los padres debido a que el gobierno no se hará responsable de los actos vandálicos ocasionados por los amantes de lo ajeno, debido a que se robaron aires acondicionados y cableado eléctrico.

Destacó que prefieren hacer un sacrificio y ahorrar para que sus hijos estudien en un plantel donde no sufran por las altas temperaturas.

“Estoy de acuerdo y a la vez no, no es porque no quiera pagar, sino que la cosa está muy ruina, es que la situación no se presta para poder pagar tanto, pero a esta escuela sí le hacen falta muchas cosas”, destacó.

Elva Alvarado Durán señaló que es muy injusto que les estén cobrando 600 pesos, ya que muchos padres de familia no tienen para solventar el gasto debido a que perdieron sus empleos por la pandemia y jamás se consideró ese lado de la moneda.

Ana Valenzuela declaró que es un gasto excesivo pues no todos tienen el dinero para pagar la cuota completa, y en ocasiones se les retienen las boletas para obligarlos a pagar, cuando los padres de familia tienen hasta tres hijos inscritos en los planteles educativos, y apenas se están recuperando por la pandemia.