Madres de familia en contra del cierre del Tiempo Completo en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- La reciente desaparición del programa de Escuela de Tiempo Completo afectará a millones de madres trabajadoras, lo que evidentemente provocó reacciones, en su mayoría en contra, en un sondeo realizado por este medio informativo.

Las mujeres encuestadas señalaron que se deberían presentar opciones que las ayuden tras la decisión y no dar un cierre de ese tipo a un programa que les beneficiaba.

Rechazo

El sondeo se realizó a 10 madres de familia sin distinción, de las cuales 9 se mostraron en contra de la desaparición del programa aun cuando algunas de ellas no tenían a sus hijos en escuelas en donde se ofrecía dicho programa.

Leer más: “Yo gobierno para todos los sinaloenses, sin distingos políticos”: Rubén Rocha

Para Beatriz Camacho, la desaparición del programa vulnera los derechos de las mujeres trabajadoras y además insistió en que se deberían presentar opciones tras el cierre.

“Es terrible, es un atraso en los derechos ganados por las mujeres trabajadoras, porque solo lo quitan, pero no ofrecen alternativas; que se dé marcha atrás o bien, que presenten un proyecto que las beneficie de igual forma, ya que a las guarderías las quitaron y no pusieron otras”.

En ese sentido, Lucía López López coincidió en que es un retroceso en los derechos de las mujeres, quienes tienen que salir a buscar el sustento de sus hogares.

“La verdad es un retroceso, somos muchas las mujeres, las madres de familia que tenemos que salir a trabajar para mantener nuestro hogar y el tiempo completo nos permitía hacerlo”.

Nallely Valenzuela lamentó que esta acción afectará a un gran porcentaje de madres trabajadoras que podían cumplir con sus jornadas y llevar sustento a casa con la tranquilidad de dejar a sus hijos seguros.

Además, consideró que aumentará también la cantidad de menores que tendrán que trasladarse solos a sus casas, exponiéndose a la inseguridad.

“Con el cierre de este programa se corre el riesgo de aumentar el porcentaje de menores que se tienen que trasladar solitos, exponiéndose aún más a la inseguridad que hoy en día vivimos; de igual forma, el estrés de las mamás de no poder pasar por sus hijos a tiempo y, en el peor de los casos, renunciar a sus trabajos”.

Normal

Nancy Gálvez fue la única mamá que consideró que el programa no estaba funcionando del todo bien y que como madre trabajadora, al final tiene que adaptarse a los horarios.

Leer más: Cesa gobierno sin justifican aparente a directora de Turismo en Guasave, Sinaloa

“A mí como mamá trabajadora con niño en preescolar me afecta en el horario de salida, pero nos tenemos que adaptar al horario y al final los niños no comían bien por estar jugando; creo que al final no sirvió mucho el tiempo completo”.