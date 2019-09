Madres de familia toman la escuela de San Rafael

Guasave.- Ahora fue un grupo fuerte de madres de familia de la escuela José María Morelos y Pavón, ubicada en San Rafael, quienes colocaron candados a la puerta de la institución como exigencia para que regrese el profesor que fue puesto a disposición de la SEPyC al ser señalado de haber agredido a un alumno de tercer año.

Hasta la escuela arribó un supervisor escolar, quien procedió a levantar el acta correspondiente para enviarla ante la Secretaría, quien habrá de hacer las investigaciones pertinentes y tomar las acciones necesarias para resolver la problemática.

Manifestación

Decenas de madres de familia tomaron las instalaciones de la primaria de San Rafael como muestra de apoyo al profesor y como medida de presión para exigir que el docente sea puesto de nuevo frente al grupo, luego de que una madre de familia lo señalara de haber agredido a su hijo hace una semana.

“El problema es que nos quitaron un profesor y lo queremos de regreso, somos aproximadamente 120 padres de familia y casi todos ya firmamos la petición de que regrese; por eso decidimos tomar la escuela para que nos solucionen esto”, señaló de manera enérgica Rosa Alicia Castro.

La madre de familia enfatizó que el maestro tiene más de 22 años de servicio en la escuela y que nunca se había tenido problemas con él, por lo que, al igual que el resto de los padres, considera injusto que la firma y las declaraciones de una sola madre tenga más peso y valor que el de casi 120.

Las madres que permanecían en la escuela manifestaban que si las autoridades no les resolvían a favor mantendrían tomada la escuela y no le permitirían el acceso al menor en cuestión.

“No es posible que nos quiten al maestro que tiene más de 20 años aquí y no habíamos tenido ningún problema con él, y como dicen las demás mamás, si sale el maestro, nosotros no vamos a dejar que entre el niño.”

Autoridades

Juan Antonio Sandoval Yáñez, supervisor de la Zona 040, quien se encontraba en el lugar, indicó que se tiene que actuar bajo protocolos, por lo que se dispuso a levantar el acta sobre la nueva toma del plantel, como se hiciera cuando la madre de familia denunció la supuesta agresión por parte del docente, quien permanece a disposición de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

“Hoy tienen tomadas las instalaciones en apoyo al profesor y nos corresponde hacer lo mismo, elaborar una acta donde ellos manifiestan su inconformidad y hacerlo llegar a las autoridades de SEPyC, quienes en coordinación con la instancia sindical van a revisar el problema en mención y van a to-mar acuerdos que permitan sacar esto adelante.”

Presentaría denuncia

Aunque ayer por la mañana, Karen Aguilar, madre del niño presuntamente agredido, informó a este medio de comunicación que interpondría una denuncia de manera formal ante la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, se intentó contactarla para conocer si ya había realizado dicho trámite sin que se obtuviera respuesta, por lo que no se pudo constatar que la denuncia fue llevada ya a un nivel legal.