Maestra cesada injustamente exige su reinstalación

Guasave, Sinaloa.- Luego de trabajar dos años en escuelas federales unitarias, primero en La Tuna, Badiraguato, y después en la primaria del poblado Tierra Blanca, Sinaloa, la profesora Amairany Yubize Beltrán Rivera presentó su examen de permanencia para obtener su base, pero sin más le dijeron que lo reprobó y se quedó sin trabajo.

Aviso

“Como mínimo me pedían 100 puntos y yo saqué 99 que fue insuficiente, me ha-blaron de Secretaría para avisarme, yo ya había dado una orden de aviso de que estaba laborando y después tendría que llevar los resultados para que me dieran la base, fui y me dijeron que me esperara, que a como se veían las cosas la reforma iba a cambiar y que ellos me hablarían para decirme qué proseguía.”

En agosto le realizaron el último pago, pues era ahí cuando se terminaba el contrato por dos años, a partir de ahí con la aprobación del examen de permanencia determinarían si se quedaba con la basificación. El 4 de marzo enviaron a una suplente.

Yo me fui a Culiacán y llevé a la maestra que enviaron para que ella fuera a recoger su orden. Allá me dijeron que me iban a pagar los seis meses cuatro días que trabajé y que no me pagaron.”

La afectada señala que el 10 de septiembre le llamaron para darle un tabulador en el cual decía que la iban a reinstalar y que le pagarían los sueldos caídos, estaba en un grupo con nueve profesores más quienes estaban en situaciones similares.

Me dijeron que eran tres pasos para la reinstalación, el primero era hacer el tabulador, el segundo pagarnos y el tercero reinstalarnos, pero hasta el momento ni siquiera me hablan, no me contestan los mensajes y tampoco me dan la cara.”

Exigencia

Yo solicito que me reinstalen, exijo que así sea, es muchísimo el tiempo que me han tenido esperando y pues eso es lo único que pido que me regresen mi trabajo.”

Dijo que es muy injusto que por un solo punto le hayan quitado su trabajo, además que no le dijeron cuál fue el error. “Simplemente me dijeron tú no pasaste el examen.”