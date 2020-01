Maestra se encadena para exigir asignación de horas que le corresponde

Guasave, Sinaloa.- Encadenada en el acceso al plantel de la secundaria Técnica Número 28 la profesora María Rochín Barraza, reclama que se le haga justicia y es que señala se le están pisoteando sus derechos laborales luego de la que la Secretaría de Educación Pública le “arrebatara” 10 horas base que ella ganó tras cubrir una prejubilación.

La docente quien tiene 17 años laborando en la institución educativa y cuenta con apenas 11 horas bases señala que: “Hubo una convocatoria de una jubilación de un compañero, quién se jubila con 42 horas, hubo 20 horas comisionadas y se convocó a 20 que quedaron vacantes, de esas, 20 el 60 por ciento de acuerdo con la reforma laboral las debe asignar Secretaría y el 40 por ciento el plantel en conjunto con el sindicato.

Compañeros maestros apoyando a la profesora María Rochín Barraza.

Detalló que ella fue beneficiada con 10 horas, cubrió la prejubilatoria y después de este periodo todavía le pidieron prórroga antes de salir de vacaciones. Hace unos días se topó con la sorpresa de que se presentó un joven profesor para ocupar sus horas.

Cuando se hizo la convocatoria Secretaría envió por desempeño a otra profesora de otra zona escolar, a ella le asignaron 10 y las 10 mías por parte del sindicato, entonces viene el nuevo muchacho ahora por las otras 10 horas, el detalle es que esto me está violentando mis derechos.”

Aseguró que ella no se niega a evaluarse, por el contrario esto le ayudaría a reforzar su derecho, sin embargo señala que debido a que en su momento no tenía título de maestra en matemáticas no le fue posible hacer la evaluación, aún así ella ha continuado con su preparación pues tiene título de maestría y está cursando un doctorado, además de que cumple con el perfil que se requiere para ocupar el puesto.

“Su servidora no decidió hacer de manera voluntaria el examen porque yo no contaba con el título de mi especialidad en matemáticas, entonces mientras no tuviera título de nada servía que realizara el examen, una vez que lo obtengo se presenta está convocatoria y yo me estuve capacitando de manera permanente, me titulé en matemáticas, hice una maestría y estoy a punto de culminar un doctorado, mi capacitación es permanente.”

Detalló que además considera injusto el hecho de que ella tiene 17 años de antigüedad y cuenta con apenas 11 horas base.

Creo que es mi derecho, si se habla de evaluación yo estoy dispuesta a hacerlo, pero si yo exijo que se respete mi derecho laboral, porque si yo cubrí un prejubilatoria se me debe respetar el siguiente paso”.

Por otra parte expuso que Usicam violó la norma desde un inicio pues debió mandar al profesor a cubrir la prejubilatoria para evitar estos problemas.

Me hubieran evitado muchos trámites, muchos papeleos, entonces yo considero que se tiene que resolver esto con apego a la ley y a la justicia, yo tengo el derecho de preferencia, tengo la antigüedad, tengo el perfil, no le veo el problema.”

Agregó: “Yo exijo una respuesta del gobierno federal, le hago un llamado a Andrés Manuel si el dice que se terminó la reforma que lo demuestre por favor porque aquí se están aplicando de manera errónea los criterios.”