Maestro de la UAS en Guasave hace ‘bullying’ a estudiante; luego se disculpa

Guasave, Sinaloa.- Ante la queja en redes sociales de María Gastélum, quien señaló con pruebas que el docente de la preparatoria UAS de Nío, Guasave, Luis Alfonso Juárez Duarte, le hacía bullying y humillaba a su hermano, el profesor no tuvo de otra más que aceptar su error y pedirle una disculpa al joven.

La joven publicó pantallazos de conversaciones en whatsapp donde el maestro le decía textualmente su consanguíneo: “Te hace falta riego y medio”, “Qué negocio explicarte”, cuando el estudiante solo quería aclarar dudas de la clase.

El director de la UAS en Nío, Reynaldo Castro Angulo, informó que el juez de barandilla citó al coordinador y la madre del estudiante le pidió que se disculpara con su hijo tanto ante el juez como de manera pública en el grupo de estudiantes donde lo ofendió.

La hermana del estudiante destacó que el docente humillaba y exhibía a su hermano dando a entender que no estaba completo o le faltaba algo, cuando el estudiante lo único que quería era aclarar sus dudas sobre las tareas que le encargaba el maestro.

Le reclamó que los educadores están para guiar a sus estudiantes al conocimiento, ayudarlos en aclarar cualquier duda que ellos tengan y educarlos en distintas áreas, como lo indica la Secretaría de Educación Pública, por lo cual le señaló al coordinador que dicho puesto debe ser para enseñar y no para humillar.

“Te recuerdo que ese no es el trato correcto y mucho menos de un maestro a un alumno, te recuerdo que te pagan por enseñar y no para tratar mal a los alumnos, si no tienes vocación mejor hazte a un lado y deja que las personas que sí la tienen estén ahí”, destacó María Gatélum en su escrito en redes sociales.

Aclaración

El director de la preparatoria UAS de Nío informó que todo fue un malentendido, ya que el coordinador Juárez Duarte había citado a los estudiantes a la escuela para darles una información, pero jamás llegaron a la hora acordada, pues los alumnos fueron a las 22:00 horas a tocar la puerta de la casa del docente, situación que le molestó, ya que las circunstancias por la pandemia no son favorables.

Destacó que el coordinador y el estudiante se conocían desde chicos, por lo cual tenían la confianza de dirigirse de esa manera, pero el docente fue citado por el juez de barandilla, ya que la madre del joven le solicitó que le pidiera disculpas.

“El muchachito se lleva mucho con el coordinador, ahí crecieron juntos y lo citó en la escuela para darle información, y llegaron casi a medianoche a tocarle la puerta, pero ya se aclaró todo”, explicó Castro Angulo.

