Maestro jubilado de Guasave inicia huelga de hambre en Cobaes

Guasave.- A sus 62 años de edad y con la salud deteriorada a causa de la diabetes, el profesor de Guasave Rosario Mora Gamboa, jubilado desde 2015, inició este lunes una huelga de hambre afuera de las oficinas centrales de Cobaes, en la capital sinaloense, para exigir el pago de una compensación a la que tiene derecho por su retiro.

El docente, quien laboró por 32 años en los planteles de Cobaes 12, en la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines, y en el Cobaes 11 de Juan José Ríos, en Guasave, platicó para EL DEBATE que la institución educativa no ha querido entregarle la compensación de 17 días de salario por cada año laborado, lo que equivaldría a poco más de 500 días de sueldo.

En enero pasado, el profesor Mora desistió de una demanda que junto con otros 10 compañeros había interpuesto en contra de Cobaes, debido a la promesa de que le sería resuelta la exigencia, pero a la fecha no ha recibido ningún pago.

Asegura que varios compañeros que también tenían derecho a ese beneficio murieron sin recibirlo, por lo que él ha decidido emprender esta lucha a pesar de sus problemas de diabetes y quedar expuesto a un contagio de Covid.

“Sé que pongo en riesgo mi salud, pero de no hacerlo pongo en riesgo todo para mi familia y para mí”, afirma, pues admite que de él depende su esposa, dos hijos y algunos nietos.

“Si no hago esto, el tiempo corre y las enfermedades se acentúan. Hoy pasó un señor y me dijo que si me levantaba hacía que me atendieran, pero yo no me retiro de aquí hasta que me resuelvan el pago de 17 días por año.”

Insistió en que esta decisión es no solo por su bienestar sino en solidaridad por sus compañeros, sobre todo quienes están enfermos.

“Se nos acaban de morir unos compañeros en las condiciones más adversas. Yo tengo cuatro años con diabetes, y aunque en Juan José Ríos hay una clínica del Issste, la prioridad son los pacientes Covid, mientras la mayoría de nosotros tenemos que ir a un consultorio particular”.