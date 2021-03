Maestros de Guasave reconocen que el aprendizaje virtual es difícil

Guasave, Sinaloa.- Para los docentes ha sido complicado adaptarse al nuevo modelo de aprendizaje a través de clases virtuales, y en ese sentido el profesor de la Universidad Autónoma de Occidente en Guasave, Antonio Carvajal, explicó que es muy difícil impartir una clase a través de una aplicación para 30 o 45 estudiantes.

Asegura que no todos tienen fácil acceso al internet y muchos de ellos hacen uso de los datos de su celular para poder asistir a las clases, haciendo un intento por economizar.

Después de un año con esta nueva modalidad a nivel mundial, ya existe un hartazgo por parte de los alumnos, y también lo hay del lado de algunos maestros, pero han tenido que irse adaptando conforme las circunstancias se han presentado.

Yo entiendo que muchos de ellos no tienen el equipo para poder hacerlo, o algunos me han dicho que se gastan los datos al momento de activar la cámara, entonces ellos tienen que organizarse y economizar lo más que puedan, y si no la activan, no es algo que me moleste, yo comprendo la situación”, comentó el docente.