Maestros del CNTE en Guasave exigen al gobierno federal justicia para normalistas

Guasave, Sinaloa.- Al cumplirse seis años ayer de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa, un grupo de maestros del CNTE en Guasave se sumó a la exigencia nacional para clamar justicia para que se castigue a los culpables.

José Pilar Sáinz Muñoz, maestro de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, expresó que a dos años del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no se ha esclarecido el caso, por lo que la petición generalizada es que no se omitan líneas de investigación y no se detengan hasta que se dé a conocer en dónde están ubicados y se castigue a los culpables.

Dispersión

El mitin que tuvo cabida en el centro de la ciudad la mañana de ayer por la avenida Juan Carrasco y la calle Álvaro Obregón duró más de dos horas, donde hubo oídos receptivos del delito de desaparición forzada que se vive en el país y se sensibiliza con el sufrimiento de una familia que busca a su ser querido.

La demanda nuestra a nivel nacional es que el gobierno se aboque a resolver de raíz el problema, que se investiguen las líneas que no se han querido tocar como es el caso del Ejército y de algunos funcionarios en concreto de la administración pasada.”

El luchador social dijo que se hablan de 10 mil desaparecidos, contemplando parte final del sexenio de Enrique Peña Nieto y lo transcurrido del gobierno de AMLO, dato que pareciera abultado pero al ver la realidad de familias que se manifiestan y están en busca de un ser querido privado de su libertad, la cifra parece real.

Demanda

Necesitamos saber dónde están ubicados, quiénes son los culpables y que no se quite el dedo del renglón porque no solamente son los de Ayotzinapa, sino todos los miles de desaparecidos que hay en este país.”

Preocupados por lo que ocurre en el país, integrantes del CNTE detallaron que cuando se localiza a luchadores sociales, periodistas, ambientalistas, está grave el caso, porque en lo que va del sexenio de López Obrador se habla de más de 30 casos que han sido desaparecidos o asesinados.