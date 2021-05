Maestros e instructores de Icatsin toman el plantel en Guasave

Sinaloa.- Tras la manifestación realizada ayer en la capital del estado, maestros sindicalizados e instructores de Icatsin afiliados al STASE se manifestaron hoy en el plantel de Guasave, recalcando que no desistirán hasta que se les solucione las problemáticas que enfrentan desde que Frías Castro está a cargo del Instituto, a quien señalan de estarlo dejando en la quiebra.

En Guasave son 24 sindicalizados y 12 instructores los que permanecen con cartulinas en las puertas de la institución, exigiendo entre muchas cosas más, que se les fije un salario mínimo a estos últimos para poder cotizar y tener así atención médica, pues desde hace un año y dos meses se quedaron sin esa prestación al no estar recibiendo ningún sueldo, pese a estar en medio de una pandemia.

“Ya no aguantamos todas las situaciones que están pasando y se le dio al gobierno 15 días para que pudieran remover al doctor Frías Castro de su cargo, nos había prometido que sí iban a cumplir, pero se llegó el plazo que fue el 15 de mayo y no pasó nada; ayer en la capital del estado se tuvo una reunión, pero no hubo ningún acuerdo, entonces los trabajadores determinamos la toma definitiva de la dirección general y hacer manifestaciones en los planteles de todo el estado y no nos vamos a quitar ni de aquí, ni de la dirección general hasta que no se resuelva a favor esto, porque hemos dado muchas oportunidades para que las cosas se restablezcan”, enfatizó Hugo César Obeso Escárrega, delegado de Icatsin plantel Guasave.

Dentro de los puntos que exigen, además de la destitución de Frías Castro, están conceptos de pago, bonos de antigüedad, un salario mínimo para los instructores, basificación para los mismos, entre muchos otros.

