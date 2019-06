Maiceros no descartan movilización en visita de AMLO

Guasave, Sinaloa.- Hoy, líderes agrícolas se reunirán con el director de Aserca, Arturo Puente González, quien viene a Culiacán con la promesa de traer buenas noticias respecto a la comercialización del maíz, así lo dio a conocer Baltazar Aguilasocho Montoya.

El presidente de la AARSP señaló que aunque esperan que las noticias que habrá de compartirles sean buenas, si no hay hechos concretos no descartan realizar movilizaciones en torno a la visita que hará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la ciudad de Los Mochis el próximo domingo, pues dijo que el desespero en el sector es mucho.

“Queremos ver a ver qué información nos trae, ojalá que sea algo bueno para los productores y ya de ahí si no trae nada no se descarta alguna movilización que se pueda hacer, una manifestación, porque todos los productores estamos con la incertidumbre de los contratos que supuestamente se van a hacer, con los compradores que se supone van a venir de Jalisco, Cargill, así como otros industriales”. Cuestionado respecto a si estarían dispuestos a aceptar más tiempo para que los esperen para la comercialización, dijo que este sería un problema muy grande pues solo les están dando para adelante y la mayoría está cosechando.

Tenemos validadas ya más de un millón y medias de toneladas de las cuales no están contratadas y al no haber contratos, porque nos siguen dando para adelante, la gente está muy preocupada porque pues no saben del precio que nos van a dar. Ya no podemos esperar más tiempo”.