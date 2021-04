Mañana inicia vacunación contra Covid-19 de adultos mayores en la ciudad de Guasave

Guasave, Sinaloa.- A partir de las 10:00 horas de mañana iniciará la vacunación contra el Covid-19 en adultos de 60 años en adelante en el casco urbano de Guasave, siendo en las instalaciones de la ECEA, ubicada a la salida de carretera Las Glorias, además también se trabajará en 10 sedes del área rural.

Daniel Ibrahim López Armenta, coordinador en Guasave y Angostura de los Servidores de la Nación, confirmó que será un solo punto de vacunación en la ciudad, y se tiene contemplado atender a 6 mil personas solo en la cabecera municipal, y la techumbre que les prestó la UAS tiene la capacidad para la población adulta mayor que se dará cita de forma segmentada.

Aclaró que no se está convocando por colonia, sino de acuerdo al registro y la base de datos que se hizo de forma previa, al anotarse los adultos mayores en las oficinas de la Secretaría del Bienestar.

Mencionó que tienen programado realizar la jornada de vacunación durante tres días en la ciudad, atendiendo solo en la ECEA y de forma simultánea se iniciará en 10 sedes del área rural.

Llamó a los ciudadanos a apegarse a las indicaciones y de no haber sido convocados, no presentarse, ya que solo aquellos que tengan cita con un horario específico y registrados, los que podrán acceder a la vacuna, quienes deben presentar el expediente presellado.

“Nosotros apelamos siempre en cada uno de los puntos que activamos, a crear conciencia sobre la importancia de que acudan sin desesperarse y en el horario que se les indica, ya que los Servidores de la Nación les va a dar una hora, un día y un punto de vacunación, el más cercano a su domicilio, no es conveniente que acudan a una sede que no les toca o un día que no les toca, porque lo que genera es desorden y desorganización y la finalidad de la vacuna es protegerse”, externó.

López Armenta dijo que están listos con horarios completos y estiman vacunar a 300 personas por hora.

Los Servidores de la Nación se han comunicado vía telefónica con los que serán vacunados mañana en las 11 nuevas sedes.

La indicación es que lleguen con el formato, se les ingresa, los vacunan y deben reposar de 20 a 30 minutos.