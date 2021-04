Mañana regresan a clases los alumnos rezagados en el municipio de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La jefa de los Servicios Regionales del Petatlán comentó que realizaron labores de limpieza para sanitizar las aulas en las que recibirán a partir de mañana tanto a docentes, como directivos y personal de educación, con la finalidad de atender a los alumnos de Guasave que han quedado rezagados en este ciclo escolar, quienes también habrán de asistir.

Dora Alicia Soto Soto comentó que se abrirán las puertas de las aulas para estos estudiantes que han quedado rezagados, así como aquellos que eran alumnos intermitentes, pues en ocasiones se les localizaba, pero se perdía el contacto con ellos, ya que muchos no cuentan con los recursos para contactarse con los maestros de manera virtual.

“Solo estamos preparándonos para trabajar con aquellos niños que están en riesgo de perder el ciclo escolar, aquellos que van a pasar de nivel, y se está trabajando la estrategia de los centros comunitarios de aprendizaje, así que vamos a iniciar con un primer bloque de algunas escuelas y que por voluntad propia del director, supervisor y jefes de sector, tuvieron a bien decir, nosotros vamos a atender a esos niños”, explicó.

Los docentes llevarán a cabo esta actividad por voluntad propia, a pesar de la situación que se está viviendo con la pandemia, resaltó, pues los maestros se arriesgan por el amor que le tienen a su trabajo y a todos sus alumnos.

“Ellos sienten que son responsables del aprendizaje de sus estudiantes, ya que para los maestros la escuela siempre ha sido como un segundo hogar”, señaló.

La jefa de los Servicios Regionales del Petatlán explicó que aunque de momento solo atenderán de forma presencial a los alumnos que están rezagados, también están a la espera de que baje el semáforo epidemiológico para un posible regreso a clases de los estudiantes en general.

“Mientras el semáforo epidemiológico no esté en verde, aunque ahorita está en amarillo en varios municipios, todavía no hay ninguna indicación para que los maestros regresen a clases presenciales, solo lo harán de forma voluntaria para recibir a los niños que están en riesgo de perder el ciclo. Se ha hablado de que la vacuna está próxima a llegar, pero todavía no la tenemos y nos hablan de que para finales de este mes vamos a quedar vacunados en una sola dosis, confió.

Creemos nosotros que para mayo pudiera darse ya, no nada más en 10, 15 o 20 escuelas, sino en muchas más la apertura oficial, pero todo es tentativo, dependiendo de cómo esté el semáforo”, recalcó Soto Soto.