¡Mano dura! Guasavenses apoyan sanción a personas con Covid-19 que no se queden en casa

Guasave.- Tras realizar un sondeo sobre la decisión de la Coepris de sancionar a todo aquel que sea positivo a Covid-19 y que no cumpla con el aislamiento, en el caso de los que se recuperan en casa, los guasavenses coincidieron en que es una medida acertada.

Reconocen que sería una buena medida, ya que si por las buenas no le toman importancia a la pandemia, sería muy útil el hacerlos entender de una u otra manera, por seguridad de quienes sí se cuidan para no contagiarse.

Opiniones

María Fernanda Apodaca expresó que está de acuerdo con que Coepris y la Jurisdicción Sanitaria No. 2 estén monitoreando los casos que surjan positivos a Covid-19, y que lleven a cabo una sanción para todo aquel paciente activo que no cumpla con su aislamiento y sus medidas de seguridad para impedir que el virus se propague.

De igual manera mencionó que a pesar de que la libertad es un derecho, es importante que la sociedad acate las indicaciones y cumpla con los protocolos antes y durante al resultar portador.

“Es importante que se haga entender de una u otra manera a la sociedad, y aunque al momento de sancionarlos se les estaría obligando, no es justo que por un irresponsable, otras personas se contagien”, declaró.

Daniela Hernández coincidió en que las autoridades deben de tomar medidas drásticas con la finalidad de que se evite el incremento en casos positivos de coronavirus.

Mencionó que a pesar de que tiene familiares que han salido contagiados y no han respetado el aislamiento, se le hace justo el que se lleve a cabo algún tipo de castigo o que se les llame la atención de alguna u otra manera para hacerlos entender y que sean más conscientes con sus cuidados.

Indicó que el uso del cubrebocas se debería de considerar obligatorio, como en otros países, ya que se supone que todos lo deben de utilizar, pero la gente no acata los protocolos y se lo colocan solamente cuando entran a un establecimiento donde es obligatorio, pero cuando salen se lo quitan y eso es lo que ocasiona el incremento de activos.

“Es una pena que quienes nos cuidamos, nos veamos afectados de igual manera por culpa de quienes no se cuidan. A mí no me gustaría enfermar a mi mamá por el hecho de que una persona irresponsable me contagie”, aseveró.