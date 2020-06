Mantendrán cierre de calles en el centro de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ante el resultado favorable que ha arrojado el cierre de vialidades en el centro de la ciudad el gobierno municipal determinó ampliar hasta el fin de mes esta medida en busca de evitar la aglomeración de personas realizando compras.

Sergio García Montoya, director de Salud Municipal, reconoció que esta medida ha perjudicado a quienes tienen sus establecimientos comerciales en el primer cuadro de la ciudad pero dijo que es necesario para mantener una baja afluencia y evitar así la propagación del Covid-19.

“Se va mantener la misma tónica en la cuestión del cierre de calles, ya el lunes de la semana que entra se tomarán las otras medidas no sabemos si para el día último o ya a partir del día primero, no sabemos todavía”, expresó.

Se tomó ese acuerdo debido a que los resultados iban bien, ante la reducción de casos se tomó el acuerdo de seguirla; se ha visto una disminución de casos y nosotros atribuimos a eso y a otras medidas tomadas también”.

Dijo que la venta de verduras y la zona de carga y descarga de productos se ha visto reducida considerablemente al dispersarse a otras zonas.

“Desgraciadamente se daña de cierta manera la economía de estas personas pero eso ha evitado la aglomeración de gentes sobre todo en el Mercado Municipal, la venta de verduras y todo eso que tenían ahí por fuera, la zona de carga y descarga que no tienen medidas pues, ellos mismos no pueden establecer la llegada de la carga y eso hace que se aglomere la gente ahí, que anden caminando por donde no deben de caminar y toda esa situación”, expuso.

Opinó que es cuestión de orden que también deben tener los comerciantes y que no han tomado muy en cuenta por lo que la decisión se mantendrá hasta la nueva toma de medidas.

