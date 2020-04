Manuel, un caso de rezago y olvido en plena pandemia en Sinaloa

Sinaloa.- La pobreza y el rezago poco permiten enterarse, o más bien hacerle caso, a todo lo que tiene que ver con el coronavirus y sus afectaciones; hay personas que tienen que enfocar su angustia en buscar qué comer, en vez de en lo que un virus pudiera hacerles.

Como Manuel, quien alejado de la tecnología, las noticias, los cubrebocas y el gel antibacterial, sale a las calles de su comunidad, en busca del alimento diario.

La historia

Manuel López Gil, de 85 años de edad, vive en la comunidad de Genaro Estrada, Sinaloa de Leyva, en una pequeña casa formada con troncos y plástico, ubicada bajo dos mezquites, en un terreno que amablemente le prestó un vecino al ver que lo sacaron del último sitio en donde estaba.

Vive solo, porque no tiene ni esposa ni hijos, y son sus sobrinos quienes de vez en cuando le echan la vuelta para saber cómo está y ayudarlo un poco, pero por la contingencia tienen todo el mes sin visitarlo.

Aspectos de la vivienda de Manuel. Foto: El Debate

Con la voz cansada por la edad, Manuel platica cómo fue que llegó a vivir a ese lugar, y que con la ayuda de algunos vecinos fue que pudo ir armando lo que ahora es su hogar.

Dice, con la mirada perdida, que a sus 85 años de edad ya no puede trabajar, aunque quisiera, por lo que el apoyo del gobierno federal para personas de la tercera edad es su único ingreso.

“Ya no puedo trabajar, no sé que tengo, pero ya quiero salir de esta crisis porque a mí me gusta sembrar y criar animales; tengo el apoyo de la tercera edad y lo hago rendir a como dé lugar, aparte de que una que otra mujer me brinda el bocadito, y apenas así alcanza.”

Sentado en una de las sillas de plástico que tiene en su casa, el octogenario narra cómo trata de no despertarse temprano, para engañar al hambre y comer cuando empieza la tarde, para que le sirva también de cena, aunque en ocasiones le toca acostarse con el estómago pidiendo alimento.

“A veces como una sola vez al día, un piernil de pollo y eso es todo, hasta el otro día; eso sí, tomo mucho café, más de tres tazas al día para amortiguar, y como ya que pasa el mediodía para que me aguante todo el día, aunque antes de la noche me dan ganitas de comer algo, pero pues ni modo, solo como a esa hora cuando las vecinas me traen algo.”

Su temor

“Donde quiera que estemos, en donde quiera que andemos, si nos toca, nos toca, y si no, pues a seguir viviendo, pero no podemos escondernos”, dijo Manuel, al mencionarle el riesgo del coronavirus, y sobándose la cara con sus arrugadas manos confesó que a lo que le tiene miedo es a quedarse sin casa cuando inicien las lluvias, pues hace días el viento rompió uno de los plásticos.

“Ese es mi temor, que lleguen las lluvias, porque lo que tengo no va a servir, se me va a mojar todo y si vienen vientos fuertes con agua, pues fácil la tumba, si con dos días que estuvo corriendo fuerte el aire me rompió el hule ya, la va a levantar.”

Ilusión

Hace tiempo intentó comprar láminas para hacer su cuartito, pero necesita aproximadamente cuatro mil pesos. Explica que platicó con la dueña del negocio, para ver si podía pagarle en abonos, pero no aceptó.

“Quise comprar láminas de fierro, pero son cuatro mil pesos y pues de dónde, le dije a la señora que si le podía pagar en tres pagos, pero se le hizo mucho tiempo y yo entiendo, el dinero es para hacer comercio, pero eso es lo que yo más quisiera, poder tener una casita segura para vivir.”