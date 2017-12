Marchan por sus derechos y piden más inclusión

Guasave, Sinaloa.- Más de 250 ciudadanos participaron la mañana de ayer en una marcha con motivo del Día Mundial de las Personas con Discapacidad.

A pesar de que es el 3 de diciembre cuando se conmemora la fecha optaron por realizar el evento has-ta este día pues al haber más movimiento serían más los espectadores y mayor la conciencia.

Protocolo

El evento que estuvo a cargo del DIF Municipal dio inicio en el gimnasio Luis Estrada Medina, punto en el que padres de familia, maestros, niños y adultos con discapacidad, así como autoridades municipales, se congregaron para emprender desde ahí el desfile.

Con pancartas en mano, mantas con frases alusivas a la fecha, reparto de dulces y mucho entusiasmo, pidieron lo que por derecho les corresponde: mayor inclusión, respeto y reconocimiento. La marcha finalizó en el parque Hernando de Villafañe, lugar en el que les organizaron una convivencia en la que además entregaron reconocimiento a atletas y deportistas especiales que han dejado en alto el nombre del municipio y del estado al ser ganadores de medallas en competencias nacionales.

Realidad

Con cierto dejo de tristeza los entrenadores de los deportistas reconocieron que los apoyos que reciben los niños no son suficientes, razón por la cual a pesar del entusiasmo en ocasiones les es difícil continuar con sus carreras y desarrollar al máximo sus potenciales.

“Estos niños son motivo de orgullo, sin embargo sí hace mucha falta que se les reconozca, son muy buenos para competir, incluso a nivel nacional recientemente nos trajimos muchas medallas gracias a su buen desempeño. Somos cuatro entrenadores y en la competencia nacional que se realizó en septiembre nos trajimos 36 medallas. La mayoría de ellas fueron oro. Sin embargo al llegar aquí no recibieron ningún estímulo, no hablamos por nosotros, hablamos por ellos para que ellos se sientan motivados en lo que hacen y reconocidos, sin embargo al llegar aquí no les hicieron reconocimiento, siendo que en años anteriores sí se les reconocía con eventos. Somos en el estado el potencial en paralímpicos, Guasave es el municipio que tiene más medallas a nivel nacional, y aún así nadie nos voltea a ver. Vemos con gusto, pero también con cierta tristeza que en otros municipios como Ahome, Culiacán, solo por citar a algunos, a los deportistas especiales se les apoya mucho, pero aquí en Guasave no es el caso”, indicó Francisco Javier Galarza, entrenador de los deportistas.