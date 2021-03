María Anita, la lucha de una madre por la salud de su hija hospitalizada en Guasave

Guasave, Sinaloa.- A María Anita Mancinas Catarino, una mujer tarahumara originaria de Chihuahua, le avisaron hace poco más de dos semanas que su hija, quien trabaja y vive en Juan José Ríos, se encontraba muy enferma y sería internada en el Hospital General, por lo que era necesario que viniera.

Debido a la falta de medicamento en el nosocomio, los ahorros con los que María arribó al municipio se acabaron en menos de 14 días, por lo que pide el apoyo de los guasavenses para poder hacerle frente a los gastos médicos.

La historia

María Anita cuenta que ya estaba en Chihuahua cuando le hablaron para decirle que su hija Rita, de 20 años de edad, estaba enferma y la internarían en el Hospital General.

Yo recién llegué de Chihuahua, hace como dos semanas, me hablaron porque mi hija estaba enferma, no sé bien pero dicen que de los pulmones y desde entonces aquí estoy cuidándola.”

La joven fue diagnosticada con tuberculosis y requiere de medicamento que no se encuentra en el nosocomio, por lo que lo tienen que adquirir ellos.

“Llegué a traerle papeles para que la atendieran, con un dinerito del apoyo que me dan y un ahorrito que tenía, traía 15 mil pesos, pero ya hace días que se acabó por las medicinas”, dijo María Anita, haciendo referencia a que ya no tiene recursos para hacerle frente a los gastos médicos.

Rita, la joven que está internada, tiene dos hijos pequeños, una niña de cinco años y un niño de cuatro, quienes todo este tiempo han estado bajo el cuidado de la hija más chica de María Anita, hermana de Rita, quien tiene apenas 10 años de edad.

A los niños de Rita los cuida mi otra hija, la más chica, tiene 10 años, porque mi hijo, el que vive ahí trabaja todo el día para poder tener que comer.”

La mujer explicó que es muy difícil tener que quedarse en el hospital sin poder ver a sus otros hijos y nietos, o poder trabajar para tener dinero para los gastos, pero no puede separarse de Rita, por ello pide la ayuda de la ciudadanía.

“Casi no los veo, más que cuando me traen ropa, pero yo no salgo de aquí, no puedo irme porque Rita me necesita”, dijo María, quien come de los alimentos que el personal del hospital le brinda al conocer su situación.

La ayuda

Dentro de los medicamentos que le fueron recetados a Rita se encuentran sodio hipertónico, ceftriaxona, fenitoina, sulfato de magnesio, dexametasona, cloruro de potasio en ámpulas, además de necesitar jeringas de 20 y de 10, gasas, pañales para adulto, artículos de higiene personal y ropa talla chica.

En caso de querer apoyarla, ella se encuentra en el área de Urgencias del Hospital General, pero como puede salir muy poco, el personal de Trabajo Social recepciona la ayuda y se la hacen llegar.