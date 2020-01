María Guadalupe vende por primera vez el premio mayor

Guasave, Sinaloa.- María Guadalupe tiene apenas dos años vendiendo “cachitos”, o boletos de la Lotería Nacional, con beneplácito se enteró hoy por la mañana que es la vendedora de la serie ganadora del premio mayor con una bolsa de 7 millones de pesos.

Se enteró por la noche cuando su esposo le mandó una imagen en la que les informaba que el premio mayor había caído en Guasave.

Me habló mi esposo y me dijo cayó en Guasave pero tú no fuiste, quien lo vendió, ya en la mañana nos hablaron para decirnos que si habíamos sido nosotros los que vendimos los boletos, y pues muy contentos”.