María Rosavel, más de 40 años siendo un cálido ‘ángel blanco’

Guasave, Sinaloa.- Durante su juventud, María Rosavel Rodríguez Ochoa nunca imaginó que lo que inició solo como una invitación a estudiar la misma carrera que sus amigas de toda la vida, terminaría por despertar en ella la gran pasión con la que hoy se desempeña como enfermera.

Con más de 40 años de experiencia, María Rosavel asegura que para ser una buena enfermera no solo tienes que tener las habilidades y destrezas que se requieren para la atención física, sino también tener empatía y saber escuchar a las personas.

Rodríguez Ochoa recuerda que al finalizar la secundaria una de sus mejores amigas la invitó a inscribirse en Enfermería, pues no se ocupaba la preparatoria, a lo que ella accedió y tras presentar el examen y haberlo acreditado se dio cuenta de que su amiga nunca lo presentó, pero decidió seguir adelante en la carrera.

Siempre les digo que tomé la decisión de entrar a Enfermería básicamente por invitación de una amiga, quien al final de cuentas no entró, pero yo decidí permanecer y la verdad es que no me equivoqué. Por algo pasan las cosas y la enfermería es lo mío.”