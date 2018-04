Marinos deben dar seguridad y no pánico: Concaam

Guasave.- Ante los hechos ocurridos en un hotel de Bacurato la madrugada del sábado pasado, donde se cometió abuso de autoridad por parte de elementos de la Marina al irrumpir en las habitaciones, el presidente de la Concaam exigió a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos que tomen cartas en el asunto.

Resaltó que son los mencionados organismos los que deben de regular cuando se violentan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Esperan respuestas

Ricardo Beltrán Verduzco, quien está al frente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Aboga-dos de México, A. C, dijo que esperan la opinión del dirigente nacional como del presidente estatal, porque es la intervención de las fuerzas armadas un asunto federal pero también un asunto que sucedió en el estado de Sinaloa, donde se le vulneraron derechos a los visitantes.

Hizo un llamado al gobierno para que intervenga en el asunto y que el propio gobernador Quirino Ordaz platique con el secretario de la Marina, el secretario de la defensa, para que la situación mejore en Sina-loa. “Que no vengan con el librito que la corte les facultó esos ocho ministros irresponsables para efecto de una sospecha.”

Dudas

El abogado recalcó que no ha quedado claro qué sucedio y qué motivó a la Marina en ese evento, cuáles fueron las causas y cuál fue el resultado que tuvieron de ese operativo o de ese encuentro que tuvieron con civiles. Resaltó que la ciudadanía no sabe absolutamente nada, solo están conscientes de que violentaron sus derechos. “Vulneraron la intimidad de personas, irrumpiendo en las habitaciones, crearon el pánico entre los niños la misma gente y solo lo que han causado es temor y a la ciudadanía no le han informado absolutamente nada a qué se debió el operativo, si hubo un encuentro, algún enfrentamiento contra civiles, cuál fue el resultado.”

Falta de estrategia

El ex presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa rechazó el actuar de los elementos, señalando que no desarrollan técnicas de investigación ni de inteligencia que permitan dar con el objetivo directo. “Siempre están vulnerando derechos humanos y fundamentales, andan al garete, no hay una estrategia definida y un orden técnico definido, ellos por simples persecuciones o soplones van e irrumpen, pero no saben ni a dónde, nada más tírenle al negro y le pegan donde sea, por eso han sucedido muchos acontecimientos no solo de las fuerzas armadas sino también de cualquier fuerza policiaca civil”.