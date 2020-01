Marlen Selene la da el sí a El Bebeto

Guasave,Sin.- Fue la tarde del pasado jueves cuando la conductora de Televisa en Hermosillo, Marlen Selene, dio a conocer su compromiso de amor con El Bebeto, por lo que de inmediato sus redes sociales fueron invadidas de felicitaciones y buenos deseos ante este paso que está por emprender junto al intérprete de Cuando tú me besas.

El artista guavense aprovechó su estancia en Santa Mónica Beach, en los Estados Unidos, para entregarle el esperado anillo de compromiso a la conductora, quien no tardó en compartir su felicidad a todos sus seguidores escribiendo lo siguiente

“Lo sé porque siempre nos ha gustado ir pegados el uno al otro, como si faltara espacio, aunque no hay nadie más en el cine o en el carro...

Lo sé porque siento como paseamos por esta vida tomados de la mano, a veces sin estar cerca, a veces en las malas, a veces en las buenas...

Lo sé porque no quiero desperdiciar ningún momento, ni el más mínimo pleito, ni un solo beso bonito en otra persona que no seas tú”, expresó la prometida de El Bebeto.