Martha Dagnino ningunea a regidor del PRI en cabildo y este pide respeto

Guasave.-Ante el ninguneo de Martha Dagnino, regidora del PES, al referirse al regidor del PRI “un tipo que no sabe ni qué rollo", Ramón Graciano pide respeto en la sesión ordinaria de cabildo, desatándose entre ellos intervenciones para manifestar su postura.

"Nada más para pedir a esta mesa y a la compañera regidora mayor respeto para cada uno de los regidores. Yo creo que no debe dirigirse hacia nadie de la manera que lo hizo; pedirle que sea la última vez que cuando se refiera a mí lo haga con todo respeto."

Martha Yolanda Dagnino dijo que no se puede pedir lo que no dieron y se refirió al regidor como un tipo que no sabe lo que dice.

Martha Yolanda Dagnino criticó al priista durante la sesión de Cabildo. | DEBATE

"Habla de una transparencia y no podemos decir lo que no fuimos, no podemos exigir lo que nunca fuimos cuando debimos, entonces aquí voy a poner un ejemplo y voy a ir muy directo a lo que habla este tipo que no sabe ni qué rollo."

E hizo mención al exregidor del PRI, Felipe Camacho, hoy director del Partido Revolucionario Institucional, a quien lo señala de rentar una excavadora por 125 mil pesos mensuales con un prestanombres, señalamientos que pidió el representante del Partido Revolucionario que proceda con pruebas ante las instituciones, acusaciones que de ser verdad, dijo Graciano, las expusiera con pruebas y ante las instituciones.

"Lanzar señalamientos a diestra y siniestra y no preguntar el documento donde se compruebe lo que esté diciendo, yo creo que le está faltando, y si tiene elementos que interponga la denuncia correspondiente ante las instancias competentes."