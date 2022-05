Martha mi niña hermosa, regresa, ven con mamá: Madre de mujer asesinada en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Desconsolada por la muerte de su hija, sentada en una silla de madera que se colocó al límite de la zona donde ocurrió el feminicidio, doña Angélica es rodeada por dos mujeres que intentan detenerla y consolarla, mientras le llora a su niña Martha, asesinada la madrugada de hoy, presuntamente por su pareja sentimental.

"Martha mi niña hermosa, regresa, no Dios mío", expresaba la señora.

Cubierta su cabeza con un rebozo, la mamá lamenta lo ocurrido a su muchachita. El suplicio porque le dejen ver a su hija, se intensifica, mientras lamenta desconsolada lo ocurrido, culpándose por no haber hecho nada por su ser querido.

"Yo tengo la culpa, yo no hice nada por mi niña, yo tengo la culpa comadre, por qué no hice nada", lamentaba entre llanto e impotencia al ver la realidad que arropó a su joven hija, de 28 años de edad y madre de dos infantes.

Apoderada por el desespero, intenta pararse e ir a su casa, que hoy se ha convertido en la escena del crimen que ha conmocionado a la comunidad de Ranchito de Inzunza.

Con el pesar que la embarga, se pone de pié para ir al encuentro con el cuerpo de su hija, que quedó tendido en el suelo, cubierto, pero es una cinta amarilla la cual delimita la escena del crimen, lo que le impide su paso.

"Ay no, Diosito mi niña, hay madre mi niña, Martha, Martha ven con mamá, Martha, hay Martha, fregados por qué no me dejan ver a mi hija, Dios mío", externó con dolor.

Su pregonar es de dolor e impotencia, e implora le dejen ver a su hija, y que ya no esté tirada, rodeada por una mancha roja de sangre.

"No, no, no, ya quiero ver a mi hija, yo no quiero que esté ahí", comentaba entre gritos. Mi hija tan hermosa, por qué yo no pude hacer nada por mi hija", finalizó doña Angélica.