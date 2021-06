Martín Ahumada iniciará su gobierno en Guasave con obra en el río Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Martín Ahumada Quintero, quien fuera candidato a la alcaldía de Guasave por el partido Morena-PAS, recibió a las 01:30 horas de hoy la constancia que lo acredita como alcalde electo del municipio, con una ventaja, de acuerdo a los resultados publicados por el Consejo Municipal Electoral, de 14 mil votos por encima de Jesús López Rodríguez, quien representaba a la alianza ‘Va por Sinaloa’.

En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por las diputadas electas de los Distritos 7 y 8, Alba Virgen Montes y Felicitas Robles, el diputado federal electo Casimiro Zamora y todo su equipo de trabajo, Ahumada Quintero señaló que la obra con la que iniciará su gobierno este primero de noviembre es el proyecto Río Sinaloa, específicamente a la altura de Bamoa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El alcalde electo indicó que trabajará de manera simultánea desde varios frentes, antes incluso de que empiece su administración, pues durante la campaña recogió las principales necesidades de cada comunidad y aunque destacó que todavía no tienen listo el Plan Municipal de Trabajo, aseguró que llevan un gran avance al respecto.

Al ser cuestionado sobre su gabinete, Ahumada Quintero reconoció que aún no lo tiene conformado, pero recalcó que será basado en el perfil requerido para cada puesto y además, por personas honestas y comprometidas; en este sentido dijo que su gobierno será incluyente y no desestima la posibilidad de que funcionarios que están laborando en la actual administración repitan funciones o incluir a personas que no hayan estado con él durante la campaña.

Respecto a la situación financiera del municipio, el doctor reconoció el trabajo que realizó Aurelia Leal respecto a los adeudos que tiene el municipio y el hecho de que ahora es valorado con menos riesgos y ya es susceptible a créditos, pero reiteró que la idea de su gobierno no es endeudar más a Guasave, sino buscar a través de programas, la forma de atraer más recursos para obras que mejoren la calidad de vida de los guasavenses.

Leer más: Elecciones 2021: Rocha Moya respalda impugnación de Mónica Nava en Sinaloa municipio

Ahumada Quintero agradeció el apoyo de todos los guasavenses y reconoció la labor que hicieran tanto los representantes de los partidos en las casillas, así como los funcionarios de las mismas, pues fueron parte fundamental del proceso democrático realizado el pasado 6 de junio.

Rubén Rocha Moya hará recorrido por Sinaloa

Síguenos en