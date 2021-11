Martín Ahumada rinde protesta como nuevo alcalde de Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Martín Ahumada Quintero rindió protesta como nuevo presidente municipal de Guasave para el periodo 2021-2024, quien asumió con agradecimiento y un gran compromiso, la extraordinaria oportunidad que le han brindado para encabezar los esfuerzos de todos y que las cosas buenas sucedan en esta región.

Resaltó que lo han colocado en la excepcional posibilidad de buscar las formas para que se den los hechos que coloquen al municipio en la mira de la certidumbre hacia el crecimiento, y convertirlo en un mejor espacio para cada familia, con mejores aspiraciones y oportunidades para todos.

Reto

También señaló que sociedad y gobierno deben conjugar los esfuerzos para convertirlos en desafíos y oportunidades, para tener una mejor realidad y un futuro más promisorio para el municipio.

"Este es un buen momento para dar pasos firmes en esa dirección", resaltó.

Expresó que para entender este gran desafío, les da fuerza los valores inculcados por sus padres.

Agregó que actuará siempre en todo momento y cincurstancia con dignidad, prudencia, honradez y agradecimiento.

"Con este compromiso con el que me han honrado, no se sentirán defraudados", aseguró el ahora alcalde.

Cabe mencionar que señaló que Guasave merece ser más de lo que es hoy, los guasavenses deben vivir mejor a lo que hoy viven, y aspirar a más oportunidades que las que hoy tienen, por lo que ahora se abre el camino de poder lograrlo.

GOBIERNO

Ahumada Quintero declaró que su gobierno será transparente y no guiado por la corrupción, no será un gobierno de ocurrencias ni va recurrir a los lamentos para no hacer todo lo que les corresponda llevar a cabo.

También mencionó que gobierno y sociedad lograrán grandes cosas, no solo en la obra material, sino en la obra humana y cultural, aquella que los hacen mejores hombres y mujeres para convivir en sociedad, más solidarios y comprometidos con las mejores causas.

Destaco que convertirán el río Sinaloa en el parque natural recreativo más grande del estado, con centros de esparcimiento en puntos estratégicos, equipamientos básicos para la diversión de menores y práctica deportiva, además de una ciclovía para que los practicantes tengan una ruta segura por donde transitar y al mismo tiempo que disfruten de la bella naturaleza que les ofrece el río.