Más de 18 mil dosis han aplicado en cuatro días de operativo en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El jefe de los Servidores de la Nación en Angostura y Guasave informó que van muy bien en la cobertura de la aplicación de la tercera dosis contra Covid-19 con la población de 60 y más, ya que en cuatro días se ha atendido a 18 mil 440 adultos mayores, de las 32 mil dosis que se tienen destinadas para este operativo.

Daniel Hibraim López Armenta mencionó que no han contado con incidentes hasta el momento, en cuestión de reacciones al biológico, por lo que todo ha marchado conforme a lo programado en cuanto a los números.

Reconoció que el único problema que han estado afrontando y atendiendo de la manera más rápida posible, son las largas filas que se han presentado a temprana hora, ya que adultos mayores acuden a los puntos de vacunación para formarse mucho antes de las 7:00 horas. “Debido a esas filas nos hemos visto un poco apresurados en la activación de ambos puntos, y hemos empezado mucho antes de las 10 de la mañana, que es la hora que marca la convocatoria”, resaltó.

De igual manera comentó que ayer iniciaron a las 8:30, con la finalidad de ganarle a los tiempos de espera que se crean con las filas. Indicó que para medio día ya había atendido a todas las personas que en un solo horario se acumularon, porque a las 13:00 horas no contaban con tiempo de espera para ingresar a los puntos de vacunación.

Insistió que el que se realicen las filas desde temprana hora, es la mayor problemática que han estado enfrentando, porque eso hace que se retrasen de manera gradual, pues se acumula el doble o más de personas que son citadas a un horario. “El caso es que habrá tiempo de espera, si una persona llega desde las 5 de la mañana e iniciamos a las 8, esa persona ya esperó 3 horas sin necesidad alguna”, comentó.

López Armenta externó que no es necesario que la población haga fila antes de iniciar el operativo, ya que se cuenta con vacunas suficientes y son siete días de campaña en total, por lo que es una acción innecesaria.

Aseveró que no será necesario el activar un día extra, ya que se están teniendo buenos números de aplicación por días. Agregó que el domingo se estará atendiendo a rezagados, para quienes no pudieron asistir en su turno. “No serán necesarios horarios por domicilio el domingo, ya que es para quienes no pudieron el día que les tocaba”, finalizó.