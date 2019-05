Más de 2 mdp debe Jumapag de químicos para tratar agua

Guasave.- Hay preocupación en la Jumapag por los adeudos que existen con empresas proveedoras de químicos para tratar el agua, así lo dio a conocer el gerente de la paramunicipal.

Socorro Castro Gálvez dijo que desde que el municipio salió de un convenio que tenía con la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas), quien etiquetaba un recurso para garantizar los tratamientos de agua la Junta ha asumido ese gasto, que ronda los 700 mil pesos mensuales.

“Nos salimos de ese convenio y actualmente lo estamos pagando a como se puede, son cilindros de presentaciones industriales.”

Adeudos

En cuestión de pagos a las empresas particulares que surten estos productos dice que pagaron el mes de febrero, pero están buscando saldar enero, marzo y abril.

“Se deben estos meses a los proveedores de químicos y ya tenemos el riesgo de que no se esté surtiendo si no se les paga, les están surtiendo lo que se les pide para cubrir fines de semana, días festivos, aproximadamente.”

Dijo que si bien por el momento no está en riesgo el tratamiento de agua sí resulta muy complicado para Jumapag transitar así. El Debate

Compromiso

Manifestó que si bien de momento no está en riesgo que se deje de tratar el agua de la forma adecuada si es muy complicado para la junta transitar así, sin tener un rumbo definidos sobre cómo se van a pagar estos imprescindibles gastos.

“Con certidumbre te puedo decir que no vamos a dejar de tratar el agua, cómo le estamos haciendo, pues tratando de hacer uno de un proveedor de acá, de otro proveedor por allá, hay proveedores que ya no nos están soltando al ver que no hay certidumbre de que esté garantizado su pago.”

Cuestionado respecto a lo que tiene que erogar la paramunicipal por este concepto indicó que se estaban gastando 640 mil pesos aproximadamente en el 2018 por mes, sin embargo para el 2019 el presupuesto se subió a casi 700 pesos mensuales, recurso que sale de los ingresos de Jumapag.

Respecto a si se ha hablado con las autoridades municipales sobre la carga financiera poco sostenible que esto representa el rompimiento de este convenio para las arcas de la Junta dijo que el tema ya se ha hablado.

“Se decidió que el municipio se iba a hacer cargo ahora y que ya no íbamos a tener ese convenio”, dijo que la mayoría de los municipios permanecen en este convenio. “En mi punto personal si era más conveniente permanecer, para no tener pie en poder caer en riesgo de no tratar el agua por falta de insumos, pero pues el municipio quiere hacer mejor uso de los recursos, se está estudiando.”