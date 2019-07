Más de 300 observaciones a la cuenta pública del 2017

Guasave, Sinaloa.- La cuenta pública del primer año de la administración de la exalcaldesa Diana Armenta fue reprobada por la comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y son más de 300 observaciones las que se hicieron sobre el gasto público en dicho periodo.

El tesorero municipal detalló que se trata de gastos no comprobados, así como de bienes que no han sido localizados en ninguna parte, además de la utilización del predial rústico en el gasto corriente que la actual alcaldesa ya había señalado al iniciar esta administración.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

Sin solventar

Joel Quintero Castañeda, tesorero municipal, informó que son más de 300 las observaciones realizadas a la cuenta pública del 2017 y hasta el momento ningún funcionario se ha acercado para intentar solventarlas.

Quintero Castañeda también lamentó que el Órgano Interno de Control no esté actuando sobre el tema.

“La cuenta de Guasave trae más de 300 (observaciones); los funcionarios no se han apersonado, no ha habido avance en la solventación. Nosotros hemos hecho las indagatorias correspondientes pero el Órgano Interno de Control no ha turnado para que comparezcan los aludidos.”

Al ser cuestionado sobre los montos de dichas observaciones, el funcionario señaló que todas están cuantificadas, pero no proporcionó mayor información.

Observaciones

El encargado de las finanzas del municipio detalló que dichas observaciones no han podido ser solventadas por el actual gobierno pues no cuentan con el sustento para hacerlo y añadió que están involucradas todas las áreas de la comuna.

Como algunos ejemplos, Quintero Castañeda mencionó gastos durante el operativo de Semana Santa de ese año, así como un vehículo que no ha sido localizado en ninguna parte, y lo del predial rústico.

Por ejemplo del operativo de Semana Santa 2017 quedaron en deudores diversos un montón de funcionarios a los que se les dieron recursos para que se sufragaran los gastos del operativo y lógicamente que ellos tenían que haber entregado recibos y esos recibos no se encuentran”, expuso.

“Un vehículo también, no recuerdo las características, que no aparece por ningún lado, y lo mismo sucede con unas computadoras que desaparecieron del inventario del propio Ayuntamiento, y el uso del predial rústico que señaló la alcaldesa viene observado. Nosotros estamos en apremios financieros porque no hemos utilizado un solo quinto del predial rústico, o sea estamos observando con pulcritud lo que marca la ley correspondiente.”