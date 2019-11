Más de 300 personas están desaparecidas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Un día salieron de sus hogares y no regresaron. Desde entonces familiares de alrededor de 300 personas que han sido reportadas desaparecidas no han encontrado la tranquilidad por no saber dónde están.

El padrón de búsqueda de la zona norte es hasta el momento de mil 288 personas que se encuentran reportadas como desaparecidas y por las cuales mantienen la intención de seguir la búsqueda.

Desde que inició este grupo de buscadoras ha logrado 183 hallazgos de restos humanos y 47 de personas con vida.

Buscan sus tesoros

Mirna Nereyda Medina, integrante del grupo de Rastreadoras de El Fuerte, recalcó que en esta lucha que mantienen, sobre todo madres y hermanos de los desaparecidos, lo que buscan no son culpables, “buscamos tesoros y si alguien nos dice por aquí no busquen pues nos retiramos”, expresó.

Participación

Al participar ayer en la Feria de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Occidente, la activista social habló de la necesidad de fomentar la paz y sensibilidad ante las situaciones que cada día enfrentan.

Los que somos víctimas somos los que tenemos que empezar a buscar las coordinaciones con los gobiernos, con las organizaciones y sobre todo con la sociedad; el tema aquí es la sensibilidad tanto en las organizaciones como en los jóvenes que están formándose como profesionistas porque con lo primero que nos encontramos cuando vamos a una institución de gobierno o de cualquier otra, es la insensibilidad y sobre todo la revictimización.”

De repente la gente te atiende pero por atrás dice no pues si lo levantaron o si se lo llevaron por algo fue, entonces tenemos años trabajando para la no revictimización y esto es algo que nos ayuda a lograr un poquito de paz.

Apoyo a víctimas

La activista mencionó que desgraciadamente se tiene la idea de que buscar es salir con la pala e irse a todos lados, pero se hace de muchas maneras como difundiendo la información y apoyando a las víctimas del delito.

Apoyar a las madres porque muchas no hacen búsquedas porque tienen miedo, otras no hacen su prueba genética de ADN, esa es una manera también de apoyar a los grupos y las búsquedas que estamos haciendo. Ahorita no estamos haciendo en campo, tuvimos una dificultad pequeña pero parece ser que esto ya se está logrando ya para ver si en enero empezamos a buscar ya”, expresó.

Inseguridad

Al realizar sus labores de búsqueda admitió que han vivido situaciones de inseguridad.

“En todas partes tenemos, siempre estamos amenazadas, y sí tenemos protección de la Fiscalía pero tenemos que manejar un perfil bajo, porque nosotros siempre hemos dicho que no buscamos culpables sino que simplemente queremos encontrar a nuestros tesoros, si retamos a los organismos delincuenciales llevando a la Policía Federal y a la Marina es como un reto para ellos”, expuso.