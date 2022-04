Más de 5 mil ciudadanos del Distrito 04 de Sinaloa quedan fuera de consulta de revocación de mandato

Guasave, Sinaloa.- A cinco días de llevarse a cabo el ejercicio de revocación de mandato en el que los ciudadanos decidirán si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa gobernando el país, la vocal del Registro Federal Electoral informó que 5 mil 368 ciudadanos del Distrito 04 de Sinaloa, que abarca los municipios de Guasave, El Fuerte y Choix, no podrán votar.

Explicó que estos representan el 1.76 por ciento del padrón electoral, y no podrán ejercer su derecho porque hicieron su trámite posterior al 15 marzo, y otros porque no recogieron la credencial en tiempo y forma, y por lo tanto no aparecen en la lista nominal.

El padrón lo comprenden 315 mil 886 personas, y en la lista nominal se tienen un total de 310 mil 330.

“Para el Instituto es mucho, aunque se hable de un 1.76 por ciento. Lo óptimo hubiera sido que vinieran a recoger su credencial y bajarle cuando menos a un dígito la no participación.”

Atención

Francisca Osuna Rodríguez, vocal del Registro Federal Electoral, declaró que el próximo 10 de abril que se lleve a cabo el ejercicio de revocación de mandato, en la Vocalía, que se ubica sobre la calle Revolución y Cuauhtémoc, habrá personal brindando atención a los ciudadanos que acudan a votar en casilla básica, contigua o especial, y a quienes no puedan ejercer su voto se les hará la aclaración.

“Estará una persona en oficina que les podrá aclarar el porqué no aparecen en la lista nominal y se atenderá desde que se aperture la primera casilla, hasta las 18:00 horas,” explicó.

Jornada

Osuna Rodríguez dijo que los ciudadanos están en su derecho de votar o no hacerlo, resaltando que se trata de un ejercicio democrático en el que el Instituto Nacional Electoral lucha por ello.

Aclaró que en los diferentes módulos del INE se trabaja de forma normal, realizando todo tipo de trámites, y la agilidad en las entregas continúa, aclarándose que se les va a entregar la credencial de elector pero no les servirá para participar en la revocación, esto debido a que se hizo corte previamente.

El INE permanece abierto de lunes a viernes de las 8:00 a las 20:00 horas, y la recomendación es que soliciten la cita programada en internet para que no estén en espera.