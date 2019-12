Más de 7 mil credenciales pierden vigencia mañana

Guasave, Sinaloa.- El día último del mes perderán vigencia entre siete y ocho mil credenciales de elector en el municipio, informó el vocal del Registro Federal de Electores del Distrito 04.

Los módulos iniciarán actividad hasta el 2 de enero, pero atenderán en un horario de 08:00 a 20:00 horas.

José Frayre Carrizoza, vocal del Registro Federal de Electores del Distrito 04, informó que en el municipio perderán vigencia entre siete y ocho mil credenciales de elector este 31 de diciembre, por lo que el llamado es a tramitarla cuanto antes para contar con la identificación oficial.

Frayre Carrizoza detalló que actualmente los módulos están cerrados por vacaciones, pero a partir del 2 de enero iniciarán actividad, y manejarán un horario extendido para poder brindar más atenciones al día.

“Ahorita sí tenemos cerrado por el periodo vacacional, pero regresaremos el 2 de enero y se tomó la decisión de manejar un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, para poder atender a más personas, sobre todo a aquellas que no realizan su cita en línea.”

El vocal del INE señaló que la mayoría de las personas no acuden a hacer la renovación de la credencial con tiempo, sino hasta cuando requieren la identificación para realizar algún trámite en específico.

Sí hay personas que están al pendiente de la vigencia, pero la mayoría no realiza la renovación con tiempo, acuden ya que necesitan sacar el pasaporte o realizar algún trámite en el Seguro Social, hasta que tienen la urgencia pues, y no debería de ser así, no se deberían de esperar a que la credencial ya no les sirva para realizar el trámite.”