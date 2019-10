Médicos se limitan ante falta de personal especializado

Guasave.- En Guasave las necesidades de asignar personal médico e insumos para que puedan funcionar áreas tan elementales como la de urgencias obstétricas y de terapia intensiva afectan la atención que deberían recibir los ciudadanos y a la vez impacta en el servicio médico que deben brindar los profesionales de la salud.

Jesús Antonio López Rodrí-guez, director del Hospital General, dijo que estas limitaciones sin duda impactan y resulta hasta increíble que una construcción de 120 millones de pesos, 90 millones de equipamiento y más de 15 millones de instrumentales, estén convertidos en un elefante blanco cuando es necesario atender a la gente.

Limitaciones

“Nos limita como institución, nos limita como médicos y nos limita como resultado de una buena salud a la población porque no nada más atendemos gente de Guasave. Nosotros tenemos apertura para atender casi todos los pacientes de Sinaloa de Leyva porque nos los mandan para acá y no nos molestamos porque sabemos que allá hay más carencias que aquí”, expuso.

Problema

El representante médico dijo que sigue siendo tema pendiente la ampliación del servicio de obstetricia, pues a pesar de que la emergencia obstétrica en Guasave es una área extraordinariamente equipada, así como la de terapia intensiva que es una área de primer nivel y que no tiene personal, ni insumos.

“Yo aspiro que una vez que el presidente de la república inaugure el Hospital General de Mazatlán, que ya está casi concluido, el siguiente hospital que traten de adecuar, porque las indicaciones del gobierno federal es que no van a construir ninguno nuevo mientras que estén otros ya construidos pero que no estén equipados y no estén funcionando, nos toca a nosotros como siguiente orden y así me lo ha hecho saber el doctor Efrén Encinas Torres”.

Necesidad

El representante médico dijo que el día que le pongan personal y recursos para que la nueva área de urgencias obstétricas se eche a andar, así como el área de terapia intensiva, van a poder evitar muchos problemas y dejarán de molestar a sus homólogos de Los Mochis y al IMSS.

López Rodríguez dijo que para que inicien funciones ambas áreas se necesitan 102 trabajadores, expediente que ya tiene la Secretaría de Salud ante las solicitudes que han estado haciendo.

Comentó que casi a diario se presentan casos de pacientes que tienen que ser enviados a otras unidades debido a que necesitan ser atendidos en una área de terapia intensiva y otros casos por no contar con un ginecólogo en el turno nocturno o porque no hay suficiente personal.