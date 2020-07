Mejoran ventas en Mercado Municipal de Guasave pero no recuperarán pérdidas

Guasave, Sinaloa.- Aunque han mejorado las ventas después de la reapertura de calles en el primer cuadro de la ciudad, locatarios del Mercado Municipal ven difícil recuperarse de la pérdida económica que les dejó el cierre de sus negocios debido a la pandemia del Covid-19.

Vianey Patricia Bojórquez Báez, representante de los locatarios, estimó que en comparación con las semanas anteriores que permanecían cerradas las calles del Centro, las ventas ya han aumentado en más de un 50 por ciento.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Actividad

“De hecho ya se ve más gente y más movimiento de carros, más gente comprando, ahorita lo que estamos viendo es como que retomaron su vida normal porque ya no están viniendo solos, vienen con la familia”, expuso.

La verdad que las ventas ahí van, ya están recuperándose, aunque de la pérdida económica que tuvimos por los meses sin trabajo ¿de dónde lo recuperamos?”

Dificultades

La comerciante mencionó que tras el reinicio de actividades en muchos negocios se les instruyó y han buscado aplicar las medidas de prevención contra el Covid-19 en todo momento, sobre todo el uso de cubrebocas y la sana distancia tanto en trabajadores como en los clientes, lo cual se ha dificultado.

“Aquí la verdad es muy difícil la sana distancia, más en las fruterías, pero igual buscamos que se acomode la gente”, expuso.

El Ayuntamiento vino y puso señalamientos y todo pero la gente camina libremente y uno la verdad no los puede obligar.”

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guasave, Noticias Sinaloa

Desacatan medidas

Aunque dijo que en muchos negocios está el anuncio para los clientes sobre la necesidad de que usen el cubrebocas, dijo que es algo que no todos acatan y no les queda de otra que atenderlos.

“Tenemos un anuncio pero obligarlos no podemos, yo creo que cada quien sabe su responsabilidad como ciudadano y no podemos estar obligando a la gente a que lo use y sinceramente no nos conviene no venderles porque estamos necesitados de ventas, y a la vez comprendemos que es algo que muchos no quieren usar. Actualmente todos los negocios establecidos en el Mercado Municipal se encuentran activos”, por lo que el llamado a la ciudadanía es a realizar compras en este centro de abastos para beneficio de las familias que dependen de dicha actividad.