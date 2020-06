Menos discurso y más hechos con Ingreso Básico Universal: Zamora

Guasave, Sinaloa.- Que del discurso pase a los hechos llamó el senador del PRI, Mario Zamora Gastélum al gobierno federal, tras recalcar que esta había sido una propuesta hecha por su bancada y que la mayoría de Morena votó en contra.

De no haberlo hecho dijo que esta iniciativa ya estaría beneficiando a miles de mexicanos que en este momento están padeciendo las consecuencias de la crisis económica que ha provocado el Covid-19.

El senador del PRI llamó al titular del Ejecutivo a ponerle hechos a las palabras, pues dijo que discursos hay muchos y muy bonitos pero que el tema es en los hechos.

“Desde el Senado se hizo la propuesta pero la mayoría la votó en contra. Hablábamos en ese tiempo de 3 mil 150 pesos más o menos, de un ingreso básico universal, sobre todo en este momento de que nos están pidiendo quedarse en casa pues mucha gente se le complica y si se queda en casa no hay cómo mantener a su familia, o si sale es poco el flujo comercial que se tiene”, expuso.

Un taxista, un bolero, un taquero, aunque abra no es mucha la gente que está saliendo a consumir servicios y pues ojalá que de los discursos se pase a los hechos, lo que importa es la gente, que si hagamos cosas le sirvan a la gente”.

El senador de la República dijo que el tema del recurso no debe ser pretexto para no aprobar este apoyo, pues se tienen fondos suficientes para poder cubrirlo a la totalidad de la población.

Como ejemplo citó el caso de la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde, comentó, se han encontrado graves fallas y aún así sigue operando.

“Cuando se auditó el año pasado nos dimos cuenta de que había un montón de fallas, jóvenes repetidos, otros que no iban y cobraban, al grado que lo tuvo que detener el gobierno federal, no se habló mucho de eso pero el gobierno federal tenía un desastre en la organización”, expuso.

Estaba pagando a muchos que no existían o que estaban pagando doble o triple o que no estaban cumpliendo con el programa. De que hay dinero, hay, el tema es para qué, ¿para un tren?, ¿o hay dinero para una refinería?, que está saliendo carísima y que no pueden empezar a construir porque está inundada.”