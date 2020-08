Meretrices, sin regular durante pandemia en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Con el cierre de bares, cantinas y centros nocturnos que aún persiste en el municipio, la regulación habitual de las meretrices en el municipio no se está aplicando, sin embargo, se tiene conocimiento de que siguen laborando, informó el director de Salud municipal.

El funcionario indicó que próximamente estarán realizando inspecciones en las casas de citas para verificar si están trabajando o no.

Sergio Alonso García Montoya, director de Salud municipal en Guasave, informó que actualmente y desde que se cerraron los centros nocturnos, las cantinas y los bares del municipio, no se están efectuando las revisiones habituales a las meretrices y trabajadoras de dichos centros.

No están abiertos bares ni cantinas ni centros nocturnos, y nosotros lo que revisamos son ese tipo de lugares, entonces ahorita no estamos llevando a cabo ningún tipo de inspección”.

García Montoya explicó que precisamente por el cierre de este tipo de sitios no se puede regular el trabajo de las meretrices, aunque recalcó que se supone no deberían de estar trabajando.

Sin embargo, el director de Salud municipal reconoció que el cierre de los centros nocturnos no impide que haya trabajadoras sexuales laborando, pero al hacerlo en sus domicilios no pueden intervenir.

“Se supone que no deben de estar trabajando, pero no tenemos las direcciones de sus domicilios, y aunque así fuera, no podemos sacarlas de su casa; no tenemos forma de intervenir, no tenemos forma de regularlas por el hecho de que los centros nocturnos se encuentran todavía cerrados y es ahí en donde nosotros hacemos las revisiones y mantenemos el padrón”.

García Montoya enfatizó que a quienes se revisan son a las trabajadoras mujeres y homosexuales que laboran en este tipo de lugares, pues no existe en el municipio una zona de tolerancia como tal, y no se tienen contabilizadas las personas que ejercen la prostitución.

El director de Salud municipal añadió que con la reactivación de muchas actividades al disminuir los casos de COVID-19 en el municipio, iniciarán con inspecciones en las llamadas casas de citas para verificar si están o no trabajando e intervenir de acuerdo a los protocolos.

Señaló que en este sentido, trabajan en coordinación con el personal de la Jurisdicción Sanitaria Número 2.

“Lo que empezaremos a hacer son revisiones en las casas de citas para verificar si están trabajando o no, porque ahí sí podemos intervenir nosotros como Dirección de Salud municipal, en coordinación con el personal de la Secretaría de Salud”.