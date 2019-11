México carece de programas y estructura para salud mental

Guasave, Sinaloa.- Aunque las instituciones de salud pública reconocen la importancia que tiene la salud mental, ha hecho falta que el gobierno aplique un programa efectivo que ayude a reducir las alarmantes cifras de suicidios registradas, opinó Germán León Guerrero, coordinador de Uneme Capa.

Y es que al menos en lo que concierne a Guasave, a un mes de que termine el 2019 las muertes por esta causa ya han rebasado las que se presentaron en el 2018, con cuatro casos más, esto, a decir del funcionario, puede ser consecuencia de muchos factores, sin embargo lo que sí es un hecho es que en el municipio hacen falta centros para tratar enfermedades como la depresión y el estrés (catalogada por la Organización Mundial como la enfermedad del siglo 21).

Impacto. Los partes policiales ex-pedidos por la DSPM mostraron los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, muertes por suicidio.

Sin infraestructura

El Uneme Capa se especializa en atención primaria en adicciones, sin embargo para el 2020 se conjugará salud mental y prevención de adicciones, esto porque existe mucha patología dual en la que las adicciones llevan hasta enfermedades de salud mental o viceversa.

“Yo tengo 20 años trabajando aquí y en esos mismos 20 años siempre se ha hablado de la importancia de que haya en Guasave y no nada más aquí sino en todo el estado más unidades que se especialicen en problemas de salud mental, pero la verdad no hay respuesta, no hay infraestructura, están enfocando mal las baterías”, externó.

Las cifras

De acuerdo con los datos del Inegi en el 2017 el suicidio ocupó el lugar 22 en las principales causas de muerte en México. Para la OMS el suicidio es considerado como un problema de salud pública.

Los suicidios pueden ser prevenibles, por ello los gobiernos deben emprender acciones para evitarlos. La obigación es encaminar esfuerzos para identificar a las personas en riesgo y también mejorar la salud mental de la población en general. En México, desde el 2009 al 2017 se observa un amento exponencial en el número de muertes por suicidio. Y es que en el 2008 se registraron 4 mil 681 decesos por esta causa, en 2009 pasó hasta los 5 mil 190 y el aumento llegó en 2017, hasta 6 mil 559.

Aumento. A un mes de que termine el 2019 las muertes por suicidio rebasan las del 2018, cuando se registraron 13 y hasta este mes se han registrado 17.

En el 2017 Sinaloa ocupó el lugar número 17 en la tabla de 38 estados con muertes por suicidio con una tasa de 5.3 suicidios por cada 100 mil habitantes. Los tres primeros lugares en muertes por esta causa los ocuparon Chihuahua, Aguascalientes y el vecino estado de Sonora.