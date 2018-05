Mi fortaleza y energía se las debo completamente a mis hijos: Diana Armenta

Guasave, Sinaloa.- Diana Armenta Armenta reconoce que sus hijos José Carlos y Paulina son quienes le han dado la fortaleza y energía para encarar las diversas pruebas que le ha puesto la vida, pues tanto en el ámbito profesional como el personal ha tenido que sortear momentos complicados, y siempre ha sido su familia en quien se apoya para salir adelante.

“La política siempre ha sido mi pasión, pero cuando decidí entrar en ella lo hablé con mi esposo, quien sin dudarlo me respaldó, pero me dejó en claro que era con los niños con quien debía hablar, pues ellos iban a ser los más afectados con mi decisión”, señaló.

Reconoce que le pidió a su mamá que se fuera a vivir con ella para que la apoyara en el cuidado de sus hijos, y para su fortuna ella le echó la mano, pues de haber tenido una respuesta negativa no se hubiera metido en estos menesteres.

Roles

Armenta Armenta detalla que aún estando en el servicio público, ella no descuida el rol que le corresponde dentro de su familia, pues en la mañana le toca levantar a sus hijos y hacerles el desayuno para que se vayan a la escuela, incluso a Paulina, de 12 años, todavía disfruta peinarla; mientras que su marido se ocupa de llevarlos al colegio.

“Normalmente casi no como con ellos, son mi madre y mi esposo quienes los acompañan, pero en la cena siempre estoy ahí.”

"Trato de estar al pendiente de otras actividades que ellos realizan, pues mi hija va a clases de ballet y José Carlos juega futbol, inclusive siendo alcaldesa, siempre estuve al pendiente de sus tareas”, destacó.

Está consciente de que en estas seis semanas que tendrá de campaña no tendrá vida propia, pues es un ritmo muy intenso, pero es algo que habla previamente con los chicos, además de que tiene la seguridad de que su madre y su marido están muy al pendiente de ellos.

La guasavense comenta que le gusta cuidar su salud, por eso toma vitaminas a menudo para tener mucha energía y desempeñar sin problemas los roles de madre, esposa e hija, porque le gusta cumplir con todos, a pesar de que la política le absorbe mucho tiempo.

Protección

Al ser una figura pública, la expresidenta municipal sabe que será el blanco de comentarios buenos, pero también de algunos muy malos, que en ocasiones ni siquiera son ciertos, pero de igual forma afectan su imagen, aunque a ella lo que más le preocupa no es que agredan su persona, sino que se quieran meter con su familia.

“Mi hijo tiene 17 años y es una persona activa en redes sociales, pero cuando detecto ataques contra mi persona en las diversas plataformas, yo lo único que le pido a él es que no participe en ellas, que no emita comentario alguno, pues sé que como hijo le molesta que digan cosas malas de su mamá”, detalló.

Diana Armenta junto a sus hijos y esposo, quienes han sido la base para lograr muchas metas.

Resaltó que desgraciadamente mucha gente se dedica a ese tipo de trabajo sucio, donde atacan a las personas sin tomar en cuenta que aparte de políticos también son padres de familia, y quien tiene hijos sabe que eso duele, pues atentan contra lo más preciado que hay, es por ello que revisa a diario de manera minuciosa las diversas redes para detectar ataques y cuando los ubica advierte a sus hijos que no hagan caso de eso.

“Yo como política sé que me enfrentaré a la denostación de gente que se oculta en el anonimato y que nos va a atacar con crueldad, pero bueno, esto es algo para lo que estamos preparados, nos dan cursos para poder manejar todo esto, y la verdad es que muchas familias de políticos se han destruido por esos ataques, pero yo tengo una familia sólida que me quiere y cree en mí, por eso es que decidí entrar a esto”, resaltó.

Armenta Armenta destaca que la política es como todo en la vida, tiene cosas buenas y malas, pero cuando haces el trabajo pensando en los hijos, no solo en los propios, sino también en los de otras madres de familia, sabes que ellos serán los más beneficiados, pues les puedes dejar un futuro más promisorio, y sin duda alguna que cualquier padre se siente satisfecho si sus hijos están seguros.

Lección de vida

Diana Armenta reconoce que el peor momento en su vida fue cuando le diagnosticaron cáncer, pues esa situación la puso en una encrucijada, y no por lo que pudiera pasarle a ella, sino el temor de ya no poder ver a sus hijos, pero fue precisamente ese factor, el tener a unos hijos que adora sobre todas las cosas, el que la sacó adelante para vencer esa agresiva enfermedad.

Reconoce que dentro de sus oraciones para pedirle a Dios que la ayudara para pasar ese trago amargo, también le agradeció el que ese cáncer se lo haya enviado a ella, y no a uno de sus hijos.

Yo no quise que mis hijos supieran que tenía cáncer, me hice la fuerte en mi casa para que ellos no lo notaran. Fueron momentos muy complicados, y aunque después se enteraron por terceras personas, cuando al fin les hablé de mi problema de salud, yo ya lo había vencido”, comentó.

Ese pasaje le sirvió para darse cuenta de que toda mujer que ha recibido la bendición de tener hijos tiene ese plus en su vida, pues el amor que se siente por ellos es capaz de impulsarlos para vencer cualquier reto, por más complicado que se vea.

“Yo creo que en la vida podemos tener muchas satisfacciones y cosas que nos muevan para mejorar día a día, pero un motor más fuerte que los hijos, que me perdonen, pero no puede haber algo más fuerte que eso, por ellos somos capaces de dar la vida, así que difícilmente algo podrá superar los diversos sentimientos que nos provoca un hijo”, detalló.

La política, oriunda del ejido Miguel Alemán, comenta que cuando sus hijos la consienten y le dan regalos por ser su madre, también espera que hagan lo mismo con su abuela, pues ha sido como otra mamá para ellos.

“Hace nueve años que murió mi padre, y mi madre es muy fuerte, ella bien se pudo haber quedado a vivir sola, pero como le pedí que se fuera a mi casa para ayudarme en el cuidado de los niños porque yo entraría de lleno a la política, ella lo aceptó. Yo le dije que como unos tres años se quedara conmigo, pero ahí sigue todavía, pues no solo se preocupa por cuidar a sus nietos, sino también tiene consejos para mí, y claro que yo la escucho”, relató.