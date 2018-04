Guasave, Sinaloa.- Después de un año de dolor, tratamiento de quimioterapia, radiaciones y extirparle el riñón derecho para remover un tumor cancerígeno del tamaño de un melón que abultaba su vientre, el pequeño Héctor Alberto, de dos años ocho meses, logró vencer el cáncer de riñón.

La increíble noticia la recibieron sus padres esta semana en el Hospital Pediátrico de Culiacán, donde después de una serie de estudios los médicos confirmaron que el infante lo había logrado.

Esperanza

Sentados en la sala de su casa, ubicada en la colonia Tierra y Libertad, con su pequeño en brazos, Alejandra Vázquez y Ramiro Emilio Aguilar, padres del menor, se dijeron agradecidos con Dios por el milagro concedido, ya que la valoración no era alentadora al ser diagnosticado con un tumor Wilms (cáncer de riñón) fase 4, por metástasis al pulmón.

“Fue bien de repente, estábamos en la consulta y me dice la doctora, ¿Alejandra que crees?, previo a eso me había dicho que le habían detectado algo en uno de los testículos, por lo que le mandaron hacer estudios y ya con los resultados me dice: Héctor venció el cáncer ya”.

Alejandra Vázquez madre de Héctor.

En ese momento no lo podía creer, sentía que me hacía loca, yo le pedí mucho al Divino Niño y por fin mi hijo la ganó.”

Ahora deberán llevar al pequeño a revisión médica en el Pediátrico una vez por mes durante cinco años.

Tratamiento

Héctor tenía un año siete meses cuando sus padres recibieron la peor noticia: debían quitarle un riñón, porque el cáncer lo había consumido todo, y después empezar con 18 radiaciones y 9 siglos de quimioterapias, y lo peor, escuchar a sus doctores que no había mucho que hacer pues era un cáncer muy agresivo.

“Pero tú mi guerrero, pudiste luchar como grande y ganaste, gracias a Dios”, expresó la madre conmovida hasta las lágrimas al surgir una nueva esperanza de vida para su bebé, quien ha sorprendido a los médicos especialistas por su recuperación y su fortaleza física para soportar los agresivos tratamientos.

Agradecimiento

Antier fue internado y la madrugada del sábado dado de alta por presentar fiebre ocasionada por una secreción en el pulmón, por la metástasis que tuvo.

Le hicieron de nuevo estudios, le quitaron el catéter y regresaron a casa, donde su recuperación es favorable.

El pequeño Héctor en brazos de sus padres.

Será hoy al mediodía cuando se oficie una misa en el Santuario del Rosario a la que asistirán en familia para dar gracias por el milagro concedido. Una vez que logren ahorrar llevarán a Héctor Alberto a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.