Mi mayor miedo es morirme sin encontrar a mi hijo: Marina

Guasave, Sinaloa.- El Día de las Madres no fue motivo de festejo para decenas de mujeres que viven la agonía de la desaparición de sus hijos, y en un grito silencioso de protesta las integrantes del grupo Las Rastreadoras de El Fuerte, extensión Guasave, realizaron la Marcha del Dolor por las principales calles de la ciudad.

Lonas con las fotografías de sus desaparecidos, cartulinas con mensajes como “Sin nuestros hijos no hay nada que celebrar”, y globos blancos, las mujeres se hicieron acompañar de familiares y amigos para iniciar el recorrido.

Para Marina Luque García es el segundo Día de las Madres que el dolor y la agonía de la desaparición de su hijo no le permite celebrar.

Isaac Alfonso Cázarez Luque desapareció el 10 de enero del 2018 en la comunidad de Gambino, desde entonces Marina no ha dejado de buscarlo y no va a parar hasta encontrarlo.

Es muy difícil pasar este día sin él, desde que desapareció no hay celebración, desde entonces no he dejado de buscarlo y no dejaré de hacerlo hasta encontrarlo.”