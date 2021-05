"Mi mayor miedo es morirme sin encontrar a mi hijo": Rastreadora

Guasave, Sinaloa.- Unidas por el dolor de buscar hasta con la uñas a sus desaparecidos, los dos grupos de rastreadoras que existen en el municipio iniciaron una marcha por las principales calles de la ciudad de Guasave exigiendo respuestas a las autoridades.

El festejo del Día de las Madres, para algunas de las integrantes hace años que dejó de tener sentido. Cambiaron la celebración por marchas, manifestaciones y búsquedas de sus desaparecidos.

Historias

La vida de Linda Adriana Villegas Villanueva cambió rotundamente el 27 de enero del año 2016, cuando su hijo Juan Antonio Villegas desapareció aquí en la ciudad y desde entonces asegura que no tiene nada qué festejar este 10 de mayo ni en otras fechas especiales.

“No hay nada qué festejar para nosotras las madres con nuestros hijos desaparecidos, ni festejo del Día de las Madres, ni Navidad, no hay cumpleaños, no hay nada.”

Villegas Villanueva explicó que durante las búsquedas tienen sentimientos encontrados, pues por un lado anhelan encontrar a sus desaparecidos, pero por otro, no quisieran encontrarlos así.

“Vas con la idea de encontrarlos, pero al mismo tiempo de no encontrar a tu hijo así. Son sentimientos encontrados porque obviamente deseas saber dónde está tu hijo, pero quisieras que no fuera en esa situación.”

Al ser cuestionada sobre el temor al momento de realizar las búsquedas, la rastreadora perteneciente al Colectivo Rastreando tus Huellas, explicó que su mayor temor es morir sin haber encontrado a su hijo, como sea.

“Siempre nos preguntan si nos da temor salir a hacer las búsquedas, pero a mí en lo personal me da más miedo morirme y no encontrar a mi hijo, y no voy a parar hasta que lo encuentre, como lo encuentre.”

En reclamo, exigió a las autoridades no escudarse detrás de un escritorio solo recibiendo las denuncias, ‘que salgan a buscarlos como lo hacemos nosotras’, recalcó.

Por su parte, Rosa María Coronel, integrante del grupo Rastreadoras de Guasave, coincidió en que este Día de las Madres no tienen absolutamente nada que celebrar.

“No hay nada qué festejar, nos hace falta un pedazo de nuestra vida, de nuestro corazón, hay una silla vacía en nuestras casas y así no hay forma de celebrar algo.”

Su hijo, Espiridión Ávila, desapareció hace cuatro años, también en Guasave, y desde entonces no ha dejado de buscarlo, ni dejará de hacerlo, hasta encontrarlo.

Manifestación

Y así, cargando en el alma historias dolorosas, de angustia, desesperación y amor valiente, tomaron las calles para visibilizar los pocos avances que se tienen siempre en los casos de desapariciones; para demostrar que el amor de esas madres no se rendirá, hasta encontrarlos a todos.

Llegaron a la Fiscalía y colocaron las lonas y las fotos de sus desaparecidos, y al grito de ‘Hijo, si escuchas, tu madre está en la lucha’, dejaron escapar los globos blancos que portaban.

Exigieron respuestas, atención, trabajo de parte de la Fiscalía.

Exigieron también la liberación de las osamentas que aún permanecen en las funerarias sin que se les hayan aplicado las pruebas de ADN.