Mi meta es hacer el trabajo y no defraudar

Guasave.- El relevista méxico-americano, Jeff Ibarra, se unió ayer a los entrenamientos de Algodoneros de Guasave, quien de entrada llega convencido de que puede hacer el trabajo con el equipo, pues el objetivo es no defraudar a nadie.

“Me siento muy contento y agradecido por ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico, así que ahora pienso dar todo de mí para no defraudar a nadie”, destacó el californiano.

Este elemento viene de tener un buen verano con la novena de Tecolotes de los Dos Laredos, donde vio acción en 50 duelos, todos como relevo, terminando con foja de 1-0 en ganados y perdidos así como una efectividad de 3.10.

Agradecido

El serpentinero de 32 años dijo sentirse agradecido con la directiva por ser tomado en cuenta para hacer la pretemporada, ya que conoce el nivel del circuito tras haber jugado para Charros de Jalisco.

Jeff Ibarra asegura no conocer a la afición guasavense, sin embargo, está convencido que debe de ser exigente, más ahora que se da el retorno de los Algodoneros tras cinco temporadas de ausencia en la pelota invernal.

“La verdad no sé mucho de la afición local, pero me imagino que nos van a exigir mucho, pero se entiende, pues es parte de la gran euforia que se vive al estar de vuelta en la Liga Mexicana del Pacífico”, indicó.

El oriundo de Escondido, California, agregó que tiene la confianza para ocupar el rol que le pida el cuerpo técnico, ya sea como pícher abridor o de relevo, aunque asegura que los próximos juegos de preparación serán fundamentales para demostrarles cómo les puede ayudar.

Sin impedimentos

El exjugador de Charros comenta estar sorprendido con las altas temperaturas que se sienten en esta ciudad, pues en apenas unos cuantos minutos de entrenamiento sintió el peso de la humedad dentro del terreno, pero es algo a lo que tendrá que aclimatarse sin importar el sacrificio.

El jugador de doble nacionalidad aclaró que el tema del clima no será impedimento para tomar su nivel lo más rápido posible y así no tener trabas para hacer la labor cuando el mánager lo llame al cerrito.